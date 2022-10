Mint ismert, az energiaválság miatt több, a Baráthegyi Majorságot érintő intézkedést voltak kénytelenek meghozni a napokban.

Mint közleményükben tudatták: november 1-től zárva tart a Baráthegyi Majorság. A lakóotthonok és a konyha továbbra is üzemel, a turisztikai szolgáltatások azonban tavaszig biztos, hogy szünetelnek majd. Szintén tavaszig zárva tart a család- és fogyatékosságbarát panzió, az erdei iskola, nem fogadnak csoportokat, lecsökkentik az állatállományt és a sajt- valamint a lekvárüzem is időszakosan bezár. Az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árának növekedése a Szimbiózis Alapítványt is nehéz helyzet elé állította. Az áremelkedés több mint 74 millió forint többletkiadást jelent - indokolták a döntéseket.

Jakubinyi László ezúttal elmondta: "első körben értékesítjük a kecskék egy részét, mert egyszerűen nem tudunk annyi takarmányt beszerezni, hogy az összes állatot ellássuk. Minden évben az inflációval növelt összeget tervezünk a beszerzésre, de most már háromszoros az ára. Így négy millió forinttal többe kerülne a takarmány, mint amit beterveztünk. Például a lakóotthonnál ennyibe kerülne egy kazán. Aközött kellett döntenünk, hogy a lakóotthon fűtsünk vagy állatot etessünk. Az ember a fontosabb, ez evidens. Nekünk mindent meg kell tennünk, hogy az otthonokat fenntartsuk" - szögezte le.