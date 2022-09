Az AllerGéniusz Egyesület évek óta azon dolgozik, hogy könnyebbé tegye a Magyarországon élő ételallergiások, anafilaxiás allergiások életét. Az anafilaxiás sokk egy rendkívül súlyos, akár halálos kimenetelű allergiás reakció. A szervezet a súlyosan allergizáló élelmiszerek iskolai menzáról, közétkeztetésből való kivezetését javasolja – mondta Rabb Edit az egyesület elnöke. Ezzel az ötlettel már több szervezetet és az Emberi Erőforrások Minisztériumát (EMMI) is megkeresték. Hiszen az egyesület szerint elkerülhető lenne az ételek összeállításánál a szezámmag, valamint mogyoró- és diófélék is, mellyel megelőzhető lenne egy olyan tragédia, amely januárban történt egy 7 éves kisfiúval, aki súlyos anafilaxiás sokk következtében elhunyt. Az AllerGéniusz Egyesület átfogó programja egyébként 2021-ben indult el. Jelenleg is azon dolgoznak, hogy az érintett intézményekkel egyeztetéseket folytassanak, és folyamatban vannak az együttműködési megállapodások is – fogalmazott Rabb Edit. Örvendetes, hogy egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez, amely a mogyoró és diófélék és egyéb magvak elkerülésére irányul az iskolai és óvodai menzákon. Két országos közétkeztetéssel foglalkozó cég, a Hungast és Közszöv már letette a voksát az allergének kivezetése mellett – hangsúlyozta az elnök.

Ha be kell avatkozni

Egy másik fontos és ehhez szorosan kapcsolódó projektjük eredménye, hogy sok intézménybe kikerültek már az adrenalin-autoinjektorok, melyeket egyelőre az önkormányzatok, illetve intézmények saját forrásból szereznek be – emelte ki az elnök. Az eszköz ma már a Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése alapján TB által támogatott és esetenként életet menthet. Azért dolgozik az egyesület, hogy legyen kötelező minden oktatási intézményben ennek megléte, illetve a megfelelő tájékoztatást is megkaphassák hozzá a pedagógusok, iskolai, óvodai dolgozók. Ebben szakmai támogatást is tudnak nyújtani. A fővárosból és vidékről – egyebek mellett Miskolcról is - sokan igényelték már a tudásanyagot és a hozzá tartozó oktatást – tudatta Rabb Edit.

Nem mentes a magvaktól, de...

Törekednek arra, hogy a lehető legkevesebb allergén alapanyag kerüljön az ételekbe, az összetételt a szülők is figyelemmel kísérhetik az iskola honlapján elhelyezett heti étlapon - mondta Csík Tibor, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Minden ételhez hozzá van rendelve az allergén élelmiszer megnevezése és annak besorolási száma. Így akinek a gyermeke ételintoleranciában szenved, előre megtudhatja, hogy jelent-e kockázatot a napi menü a gyermeke számára, és időben gondoskodhat róla, van lehetőség ugyanis arra, hogy azokon a napokon ne kérje az étkezést a tanuló vagy az óvodás számára – emelte ki az intézményvezető.

A szülőnek szólnia kell

Az ételallergiás gyermekek szülei minden nevelési év elején, illetve beiratkozáskor nyilatkozatot tesznek, amelyben pontos információt kell szolgáltatniuk az allergia típusáról és a kerülendő élelmiszerek listájáról – mondta Gálné Vasvenszki Judit, a nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde vezetője. Ezek a gyermekek külön kapják az egész napi menüt Miskolcról, egy minden mentes konyháról. A többiek a városban működő központi konyhában elkészített ételeket fogyasztják. Természetesen mindent figyelembe vesznek, de amennyiben nem értesülnek az intolerancia meglétéről, úgy segíteni sem tudnak, a tájékoztatás a szülő felelőssége – tette hozzá a vezető pedagógus.