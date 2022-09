Megrohamozták az emberek a hőszivattyúk és klímaberendezések telepítésével foglalkozó cégeket, amikor kiderült, változnak a rezsicsökkentés szabályai. Megyénkben is hatalmas érdeklődés mutatkozik a gázfűtést kiváltó megoldások iránt, és sokan szeretnék lakásukat energiatakarékossá tenni.

– A korábbi években csak nyáron volt kereslet a klímára, augusztusra le is csengett az érdeklődés – árulta el lapunknak Budai Dávid, a DS Browill egyik alapító tagja. – Most azonban olyan nagy a roham, hogy már csak október végére tudunk időpontot adni. Amikor bejelentették a rezsidíjak módosítását, akkor egy-két hetes csend következett, mindenki mérlegelt, számolt, majd megindult a roham. Mára bekerült a köztudatba, hogy klímával fűteni gazdaságos, és kezdenek az emberek megismerkedni a hőszivattyúkkal is. Bár hozzá kell tennem, hogy olyan ingatlantulajdonosok is szeretnének hőszivattyút, ahová sajnos nem lehet ilyen rendszert telepíteni jelentős átalakítás vagy beruházás nélkül. Az ügyfelek ugyanis nem tudják, hogy nem lehet akárhol hőszivattyúval fűteni, vagy nincsenek tisztában a rendszer műszaki követelményeivel. Ahol hőszivattyút gazdaságosan nem lehet telepíteni, ott a hűtő-fűtő klímát ajánljuk, - amelyek levegő-levegő hőszivattyúnak számítanak -, mert ezt bárhol, egyszerűen fel lehet szerelni, és jóval olcsóbb a telepítése a klasszikus levegő-víz hőszivattyúnál – vázolta a helyzetet a szakember. Általánosságban elmondható, hogy hőszivattyút csak padlófűtéses rendszernél, vagy új építkezésnél érdemes telepíteni.

Mint mondta, konkrét statisztikái is vannak. A rezsidíjak változása előtt az interneten havonta 100-120 ember keresett rá a hőszivattyúra. A módosítások után ez a szám havi 700-800-ra ugrott. Most már hármasával-ötösével rendelik a klímát a családok. Hűtésre lakásonként elég volt egy-két berendezés, de ha fűtésről van szó, akkor egy családi ház esetében négy-öt készülékre is szükség lehet, ha ugyan olyan komfortot szeretnének, mint amelyhez hozzá vannak szokva. Ez a szám csökkenthető, ha például egy légtérben van a konyha és az étkező, akkor oda elég egy, de nagyobb teljesítményű klímaberendezés.

Más, mint a radiátor

– Azt azonban tudni kell, hogy ez a megoldás másfajta hőérzetet biztosít, mint amikor a radiátor adja a meleget; viszont a rezsiköltségek szempontjából mindenképpen érdemes váltani. Ha valakinek csak egy készülékre van pénze, azt is ajánlott felszereltetni, hiszen egy szobában azonnal ki tudja zárni a gázfűtést, mellyel arányosan máris nagymértékben csökkenthető a fűtési költség - hívta fel a figyelmet Budai Dávid.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy klímát azonban nem lehet oda telepíteni, ahol elavult a ház villamos rendszere. Egy szakszerű felmérésnek része az elektromos hálózat állapotának felmérése is. A régi alumínium vezetékek és a Magyarországon sajnos jellemző tákolások nem megfelelőek, ezzel bizony gyakran találkoznak. Ha azonban a lakás elektromos rendszere rendben van, a klíma rögtön felszerelhető.

Lenullázható

Megugrott a kereslet a napelemes rendszerek iránt is, tudtuk meg Peimli Mátétól, a Borsod Napelem Kft. ügyvezetőjétől. Tapasztalatai szerint a rezsit érintő változások bejelentése óta 60 százalékkal többen érdeklődnek náluk.Van, aki a villanyszámláját szeretnék lenullázni, mások a gázfűtést szeretnék kiváltani elektromos fűtéssel. Sokan a lakáscélú megtakarításukat használják fel a napelemes rendszer telepítésére.

– Az emberek úgy számolnak, hogy a megemelkedett energiaárak miatt a megtérülési idő 4 év alá csökkent. Ez korábban 8-10 év volt. A villanyszámla kiváltására elég egy 3-3,5 kilowattos rendszer, a fűtéshez azonban 10-15 kilowattos szükséges. Előbbi 10 napelemet jelent, utóbbi 40-50 darabot. Számolni kell azonban azzal, hogy az engedélyeztetési eljárás több hónapot vesz igénybe. Ha például valaki ma vásárol egy napelemes rendszert, azt körülbelül három hónap múlva tudjuk telepíteni - jelezte az ügyvezető.

Házilag megoldják

Házuk hőszigetelésén is sokan gondolkodnak, árulta el lapunknak Veres József megyénkbeli építőipari vállalkozó.

– Csak az a baj, hogy az embereknek nem nagyon van pénzük szigetelésre. Ha van, akkor inkább napelemre költik. Mindenki olcsón szeretné megúszni. Mondok egy példát: elmegyek öt helyre felmérni, és jó, ha egyből lesz megrendelés. A másik tapasztalat, hogy sokan megoldják házilag. Megveszik az alapanyagokat, összefognak a barátok, ismerősök, és felragasztják a nikecellt. Van, hogy le sem vakolják, csak lehúzzák ragasztóval, és kész. Persze kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós és hatékony. Én azonban nem tudom egy bizonyos ár alatt elvállalni a munkát, hiszen az alapanyagok ára napról napra emelkedik, a munkabérek és a benzin ára is megugrott az utóbbi időben – sorolta Veres József.

Többszörösére emelkedett a megrendelések száma az utóbbi hónapokban a miskolci Ablakspecialista Kft.-nél, tudtuk meg Szép Tamás ügyvezető tulajdonostól.

– Akinek van egy kis megtakarítása, az most igyekszik a lakását energiatakarékossá tenni. Kapunk megrendeléseket Miskolcról, de kisebb településekről is. Nemcsak nagy alapterületű házak tulajdonosaitól, hanem társasházakból is. Van, hogy az egyedül élő nyugdíjas néni kicserélteti az egy-két ablakát, hogy ezzel is csökkentse a rezsijét. Érdemes ebbe fektetni, hiszen 30 százalékos megtakarítást jelentenek a fűtésszámlában a jól szigetelő ablakok – hangsúlyozta az ügyvezető.