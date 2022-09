– Iskolánk lelkes kis csapatával, a nyári szünetben is szeretettel és odaadással osztottuk meg innovatív módszereinket és eszközeinket a hozzánk látogató magyarországi és külhoni érdeklődő kollégákkal – újságolta lapunknak Barta József, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és alapfokú Művészeti iskola igazgatója. – Nagy örömünkre több alkalommal is fogadhattunk vendégeket intézményünkben. Többek között debreceni, budapesti és erdélyi kollégák tekinthették meg, hogyan alkalmazzuk tanítási óráink színesebbé tételéhez a LEGO Education oktatási eszközeit, a különböző digitális felületeket, a robotikai eszközöket és az interaktív terepasztalt óvodás, kisiskolás és felső tagozatos korosztály számára egyaránt. Vendégeink nem csak láthatták, ki is próbálhatták ezeket az eszközöket, módszereket. Megismerkedhettek a padlórobotok (Bee-Bot, Blue-Bot, M-Tiny) matematika-, magyar– és környezetismeretóra tananyagainak beintegrálásával, mely által tanulóink játszva, játékként élik meg az adott anyag elsajátítását, valamint mélyítését. Bemutattuk új LEGO eszközeinket is a LEGO BricQ-t, mely a fizikai alapismeretek bevezetését könnyíti meg az alsó tagozatos technika és a STEM (tudományos-technológiai tudományágak) oktatása során. A felső tagozatos kollégák az általános iskolai robotika oktatással, a STEM és a STEAM módszer alkalmazásával, a 3D-s nyomtatással, valamint a domborzati formák, éghajlati viszonyok megelevenítésével ismerkedhettek meg az interaktív terepasztal segítségével. Bízunk benne, hogy valamennyi hozzánk ellátogató kolléga tudott valamit hazavinni a tarsolyában, melynek alkalmazásával már ebben a tanévben színesebbé teheti pedagógiai munkáját – fogalmazott Barta József.