Hagyomány, hogy a lakosok a Sajó partján élő szomszédaikkal együtt biciklire pattannak a Sajómenti Kerékpáros Körtúrán, és egymás települését – köztük Szirmabesenyőt is – meglátogatják. A kezdeményezéshez idén Arnót is csatlakozik, nyolcra emelve a résztvevők számát. Ezen a napon adják át a szirmabesenyői rekortán futókörpályát is.