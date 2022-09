Augusztus végén zárult le az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált Erdei Vándor Program, derült ki az Északerdő Zrt. közleményéből. A tíz állami erdőgazdasággal partnerségben megvalósított kezdeményezés során a felső tagozatos és középiskolás diákok 12 útvonalon - a többi között az Északerdő Zrt. szervezésében a Zempléni-hegységben – járhatták be hazánk erdőit. A fiatalok a természetközeli életmóddal, a környezettudatos gondolkodás alapjaival ismerkedtek meg, valamint a táborok szellemisége révén a fenntarthatósági törekvéseket is mélyebben elsajátították. Az idei évben is rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, nemcsak táborozó diákoktól, hanem kísérő pedagógusoktól is. 2022-re már 1400 tanár kapott – az erdei iskolák tematikájára épülő – képzést.

Sziklák és várak

Az Északerdő Zrt. negyedik alkalommal szervezte a Zempléni-hegységben az erdei vándortábor programjait. A túrázások során nagyon népszerűek voltak a csodálatos panorámát biztosító sziklák, például a Nagy-Péter-mennykő, a Sólyom-bérc vagy a Kerek-kő. Ez utóbbi helyre idén is sok turnus látogatott el a napfelkeltét megnézni. Szintén sokan keresték fel a Regéci várat is, ahonnan szétnézve a környező hegyek között kutatták a gyerekek, hogy hol jártak már vándorlásuk során.

A nagyobb túrákat a táborhelyek váltásakor különböző szervezett programokon és rövidebb sétákon pihenhették ki. A résztvevők az első napon, Pálházán a Középkori Vízimalom és Sütőház épületében ismerkedhettek meg a korabeli molnárok munkájával, majd a Pálházi Állami Erdei Vasúttal utaztak Kőkapun keresztül Rostallóra, az első táborhelyükre. A csoportok a harmadik napon a Rostallói Ökotudatos Nevelési Központban tekinthették meg a kiállítást és vettek részt erdei iskolai foglalkozáson, az ötödik napon pedig az utánkeresők munkájával ismerkedhettek meg, egy vadászkutyás bemutatón, tájékoztatott az Északerdő Zrt.