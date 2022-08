A résztvevőket Tokaj város jegyzője, Péterné Ferencz Zsuzsanna köszöntötte, aki elmondta, hogy a Fórumnak helyet adó Világörökségi Bormúzeum az országban egyedülálló attrakció.

– Egyedülálló, hiszen Magyarország egyetlen világörökségi borvidékét mutatja be, és különleges azért is, mert a látogatók gyalogosan, kerékpárral vagy autóval úgy barangolhatják be a térséget, hogy közben ki sem lépnek az épületből.

Nagyné Bősze Katalin, a Világörökség Bormúzeum igazgatója előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a Tokaji Borvidék kultúrtáj 20 évvel ezelőtt a szőlőtermesztési- és borkészítési kultúra hatékony megőrzésével érdemelte ki az UNESCO világörökségi címét.

– Mindez változatlan formában maradt fenn, a terület évszázadokon át megőrizte egységét, egyedülállóan gazdag földtörténeti örökségét, kedvező mikroklímáját, pincerendszerének gazdagságát. A Világörökség Bormúzeum is igyekszik bemutatni mindezt, ugyanakkor új, hamarosan látogatható kiállítással a világörökség jövőjét is szeretnénk megtudni. Ezért helyi borászokat kértünk fel, vázolják a terület jövőbeni lehetőségeit, amelyet a kor elvárásainak megfelelő, interaktív tárlattal mutatunk be.

A Fórumon elhangzott előadás után a résztvevők megnézték a Világörökségi Bormúzeum időszaki és állandó kiállításait.

A Társadalmi szervezetek fóruma az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című TOP-os projekt keretein belül valósul meg. Célja a megye helyi közösségeinek fejlesztése, a társadalmi aktivitás és együttműködés élénkítése, a megyei és térségi kötődés erősítése. Ennek érdekében idén őszig 350 olyan programelem valósul meg, melyek fejlesztik a közösségek tagjainak egymás iránti felelősségtudatát, segítik a helyi civil társadalom felkarolásával a közösségi problémák megoldását, és erősítik az önálló cselekvést.