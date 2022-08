Ahogy beszámoltunk róla, lecsapott a vihar hétfőn késő délután megyénk jó részére, több helyen komoly károkat hagyva maga után. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltókat jellemzően kidőlt fák és lehasadt ágak eltávolításához hívták segítségül megyeszerte. Sárospatakon a hivatásos egységek mellett a helyi önkéntes tűzoltók is részt vettek a munkálatokban. Tiszaújvárosban egy uszoda tetőszerkezete rongálódott meg a viharban körülbelül négyszáz négyzetméteren. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók eltávolították a tető veszélyes részeit és kordonszalaggal körbekerítették az épületet.

Kazincbarcikán és Miskolcon összesen négy személygépkocsi rongálódott meg, míg Mályiban egy családi ház tetőszerkezetében okozott jelentősebb kárt az erős szél. Az ózdi egységek csaknem harminc köbméter vizet távolítottak el egy putnoki uszoda gépházából. Az események során nem történt sérülés.

Mint Dojcsák Dávid tűzoltó százados, az igazgatóság szóvívője portálunknak elmondta, kedden reggel, délelőtt is érkeznek még folyamatosan bejelentések, segítségkérések a lakosság részéről. Ezek jellemzően kisebb fakidőlések, áglehasadások, nagyobb károkozással már nem találkoznak a kollégái.

Közben mindenhol elindult a kárfelmérés és a vihar nyomainak felszámolása az önkormányzatok részéről is. Így Tiszaújvárosban is nekiláttak a sportcentrum uszodájának a tetőszerkezeténél a munkálatokhoz. Sárospatakon szintén felmérik a károkat, Aros János polgármester a Bodrog parti károkról is közzétett fotókat.

Miskolcon a Nagy Lajos király útján a gesztenyesoron kidőlt fákat és leszakadt ágakat takarítják a délelőtt folyamán. Illetve itt egy villanyoszlopot is „magával vitt” a kidőlő fa.