A lovaknak lelke van, a hozzájuk vezető út a megismerésen keresztül vezet, ezt mint lovas és lószerető ember mondta Szabó Gergely, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke. Ez a csodálatos sport most a Borsodi Vágta formájában mutatja meg magát azoknak is, akik csak távolról szemlélődnek. Az ünnepélyes megnyitót követően pályaszentelőre került sor, majd elkezdődött az első - kishuszár - futam, melyen 18 éven aluliak versenyeztek pónikon. Majd a Borsodi Vágta előfutamai jöttek. A pálya szélén a lovasok által képviselt települések polgármesterei, lakosai, családtagok szurkoltak. Napközben lovas bemutatók, koncertek, gyermekprogramok és helyi termelők portékái is várják az érdeklődőket. Az ifjak és felnőttek döntőjére 17 órakor kerül sor.