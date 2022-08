Az életben sokszor hozunk olyan döntést, amelyet később megbánunk. Minden olyan cselekedet, amely nem veszélyezteti a saját és embertársaink testi épségét, úgy gondolom, mindig korrigálható. Szomorúan látom viszont azokat a statisztikákat, amelyek arról tanúskodnak, hogy egyre többen ülnek bódult állapotban a volán mögé, mert úgy érzik, ezzel nem követnek el nagy hibát.

Felelőtlen az, aki így próbál meg vezetni, mert ezzel nemcsak a saját egészségét, de másokét is veszélybe sodorhatja egy esetleges baleset bekövetkeztével. Hányszor halljuk azt, hogy egy baleset után a sofőr annyit mond, hogy „egy sört ittam csak, de az nem számít”, ám mégis megtörtént a baj. És akkor még nem is számoltunk azzal, hogy egy ilyen felelőtlen döntés miatt családok mehetnek tönkre, és az elkövető élete is gyökeresen megváltozhat.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az utakon nem önállóan közlekedünk, hanem velünk együtt több millió autós is, akiket ugyanúgy hazavárnak a szeretteik.