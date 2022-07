Többfelé a 35 fokot is meghaladja a csúcshőmérséklet ezekben a napokban, de most jön csak a java, akár 40 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála .Az idei nyáron június 27-e és július 4-e között volt először érvényben hőségriasztás, mégpedig a legmagasabb, harmadfokú.

A következő napokban várható nagy meleg miatt kedd éjféltől ismét harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe, várhatóan szombat éjfélig. Az országos tisztifőorvos a legmagasabb, azaz harmadfokú hőségriadót olyan esetekben rendeli el, amikor a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon meghaladja a 27 fokot. A következő napokban az éjszakák is egyre melegebbek lesznek, napközben pedig sok helyen meghaladja a csúcshőmérséklet a 35 fokot, a legmelegebb tájakon 38-39 fok is lehet.

Nálunk enyhébb lesz

A legnagyobb meleg az ország középső és déli részé lesz, nálunk északon valamivel alacsonyabb lehet az általános hőérzet. A nagy melegben ügyeljünk a megfelelő folyadék-utánpótlásra, kerüljük a cukros, valamint alkohol- és koffeintartalmú italok fogyasztását. A nagyon erős UV-sugárzás miatt célszerű óvni testünket a leégés ellen. Ezt megtehetjük magas faktorszámú fényvédő krémekkel, valamint napszemüveg, szalmakalap viseletével. Szombaton ugyan érkezhet egy gyenge hidegfront, de csak kis mértékben enyhülhet a kánikula, bőven maradnak a 30 fok fölötti maximumok. A tisztiorvosi ajánlásnak megfelelően naponta 3 liter tiszta vizet érdemes fogyasztani a megfelelő hidratáltság miatt. A járművezetésre is hatással lehet a kánikula, a tapasztalatok szerint ilyenkor csökken a reakcióidő és a sofőrök is türelmetlenebbek az átlagosnál, így aki a közúti járműforgalomban részt vesz, annak az átlagosnál körültekintőbben kell vezetnie.

Megnőtt a vízigény

A megnövekedett vízigény különösen jellemző a turisztikailag kiemelt térségekben és az agglomeráció azon részén, ahol az ingatlanok és a lakosság száma az utóbbi években ugrásszerűen nőtt.

A Balaton térségében egy átlagos évközi napon napi 70 ezer köbméter a kitermelt és felhasznált víz mennyisége, egy nyári napon ez 90 ezer köbméterre nő, és tartós hőség idején akár napi 130 ezer köbméter is lehet - jelezték.

A Technológiai és Ipari Minisztérium tájékoztatása szerint a szolgáltatók készülnek a következő napokban várható extra ivóvíz-igénybevételre, a vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek. Ha a rendkívüli időjárás miatt mégis korlátozásra kerül sor, akkor a szakemberek alternatív módon, például lajtos kocsival, zacskózott vízzel biztosítják a vízellátást.

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy kánikula idején oda kell figyelni a megfelelő hidratálásra, fontos a rendszeres és bőséges, akár napi 3-4 liter víz elfogyasztása is. A csapvíz a leggyakrabban ellenőrzött termékek közé tartozik Magyarországon, fogyasztása egészséges, ráadásul környezettudatos és pénztárcakímélő választás, jóval gazdaságosabb az üdítőknél.

"Az év minden időszakában, de hőségriadó idején különösen fontos a tudatos, felelős vízfogyasztás, így, ha igazán hideg vízre vágyunk, akkor érdemes a csapvizet nem kifolyatni, hanem inkább hűtőszekrényben hűteni, a locsoláshoz pedig lehetőség szerint esővizet, kútvizet használjunk" - olvasható a TIM bejegyzésében.