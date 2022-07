Két esztendő szünet után rendeztek jótékonysági bált a Péczeli József ÁMK aulájában.

A Soldos Emília Óvoda alapítványa ezúttal is megjelölt egy nemes célt, amelyre az esemény bevételét fordítják. Ebben az esztendőben az intézmény udvarára szeretnének kültéri játékokat vásárolni, hogy a gyerekek minőségi szempontból még jobban tudják eltölteni az időt. A bál iránt a Covid után nagy volt az érdeklődés, több mint kétszázan gyűltek össze. A belépőt vásárolt vendégek mellett azonban többen is támogatták a kezdeményezést.

– A szülők is örültek már ennek a rendezvénynek, hiszen régen voltunk már ilyen körben utoljára együtt – mondta el Fábián Judit, az óvodai gyermekalapítvány elnöke. – Ezúttal lehetőséget adtunk a fellépésre a búcsúzó nagycsoportosainknak, de a kicsik is bemutatkozhattak. Az ovisok után pedig a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola csoportja szórakoztatta a közönséget.

Sokan várták

A bálra jelentős igény mutatkozott már korábban is, hiszen az intézmény felé több jelzés érkezett a rendezvénnyel kapcsolatban. Az idő most jött el, hogy a pedagógusok, a szülők és az érdeklődők közösen töltsenek egy estét.

– Hiánypótló estét tartottunk, mert az utóbbi hónapokban engem és a kollégáimat is sokan keresték meg azzal, hogy mikor rendezünk ismét bált. Korábban ugyanis mindig nagy sikere volt, így a szülők az ideit is nagyon várták – tette hozzá Béresné Balogh Katalin, a Soldos Emília Óvoda vezetője. – Jelentős pénzadomány érkezett, a felajánlók jóvoltából nagyon sok tombolatárgyat tudtunk kisorsolni, így bízom benne, hogy a terveinket, a kültéri udvari játékok beszerzését meg tudjuk majd valósítani. A bál egyfajta lezárása volt az évnek, most egy picit mindenki pihenni fog, utána viszont gőzerővel készülünk majd a következő évre.

(A borítóképen: A helyi óvodások műsora nagy sikert aratott | Fotó: PVTV)