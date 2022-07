A kárfelmérés még tart, pontos adatok csak később állnak majd rendelkezésre. Előreláthatóan napokig biztosítanak tűzőrséget a szakemberek, hogy megakadályozzák a lángok újabb fellobbanását. Sok az odvas- és holtfa, amely még most is izzik, és arra is van példa, hogy egy-egy lábon álló törzs borul ki, ezért mindenkitől azt kéri a társaság, hogy kerülje el az érintett területet. Az erdőgazdaság ezúton is köszöni az önkéntesek segítségét – mondta Zay Adorján, az ÉSZAKERDŐ Zrt. vezérigazgatója.