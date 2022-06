Az informatikai szektor programozói oldalát és a hozzá kapcsolódó oktatási módszerét mutatja be az információtechnológia világa iránt érdeklődőknek június 23-án Miskolcon a Rákóczi Ferenc utca 13. alatt található Grabovsky-irodában a Codecool programozóiskola. A résztvevők a délután 4 órától kezdődő eseményen szimulált csoportmunka során belekóstolhatnak a programozásba, és személyes beszámolók révén tudhatnak meg mindent a programozói pályáról. Egy olyan workshoppal is készülnek, ahol az akár informatikai előképzettség nélküliek is megtapasztalhatják, milyen a gyakorlatorientált csapatmunka élménye és azonnali eredménye.

A miskolci gyökerű Codecool fő küldetésének tartja, hogy pótolja az informatikai ipar jelenlegi és jövőbeni szakemberhiányát. Intenzív programozó kurzusokkal jelen vannak Budapesten, Miskolcon, Krakkóban, Varsóban és Bukarestben, de iskolák nyitását tervezik az Európai Unió további városaiban is.