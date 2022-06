Hatodik alkalommal csatlakozott Sátoraljaújhely az ünnepi könyvhét eseménysorozatához. Az újhelyi könyvünnep szervezői gazdag programokkal várták az érdeklődőket, volt könyvbemutató, múzeumpedagógiai foglalkozás, író-olvasó találkozó és színházi előadás is, a főtéren pedig a zempléni könyves műhelyek, közgyűjtemények standjai között válogathatott a közönség.

A könyv lehet ajándék, egy dísz a polcon és tudásunk legfőbb forrása is

- Halász János

Az eseményt Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetségének elnöke nyitotta meg. Mint elmondta, az olvasás által teljesedhet ki szellemi-lelki életünk, az olvasás segít megérteni a világot, és megóv bennünket a butaságtól, a pusztítástól és a félelemtől is akár. Hozzátette: fontos, hogy ezeket mindig elmondjuk az utánunk következő generációnak: szülő a gyereknek, pedagógus a diáknak. Ezt vállalták fel az újhelyi könyvünnep szervezői is, hogy hasonló gondolatokat közvetítsenek látogatóiknak – fogalmazott a képviselő. A könyv lehet ajándék, egy dísz a polcon és tudásunk legfőbb forrása is – emelte ki Halász János. Hozzáfűzte: olvasás közben nem egy papírt látunk, és rajta festéket, hanem amikor olvasunk, egy másik dimenzióba repülünk, ahol titokzatos kapcsolatba kerülhetünk a mű szereplőivel, valamint az őket létrehozó szerzővel. A könyv sokszor menedék is, ha például késik a vonat, ha sorba kell állni az ügyfélszolgálaton, vagy ha egy világjárvány kísért minket hónapokon keresztül és bezár minket a négy fal közé – folytatta. Mindezeken túl a könyv belső szabadságot is jelent, a kalandozás izgalmát, a felfedezés örömét – emelte ki. Aláhúzta: a könyveknek pedig évszázadok óta menedéket nyújt Sátoraljaújhely, ahol a számtalan épített örökség falai között őrzik az elődök szellemi hagyatékát.

A tudás fája

Szamosvölgyi Péter polgármester megemlítette, hogy vannak helyzetek, amikor a könyvet – éppen az általa hordozott tudás és más értékek mellett – sokan veszélyesnek tekintik. Mint elmondta, a nyolcvanas években rokonokat látogattak meg Romániában. A határátkeléskor a határőr azt kérdezte, hogy valamilyen tiltott dolgot visznek-e át, és a példák között második helyen említette a magyar nyelvű könyvet. Ez is bizonyítja, milyen erővel is bírnak a könyvek – mondta.

A könyvünnep programjait Nyiri Péter, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.

A megnyitón a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium tanárai, valamint diákjai zenés-énekes performance-szal kedveskedtek a megjelenteknek, amelynek keretében a téren könyvekből rakták ki a tudás fáját.

(A borítóképen: A Kossuth-gimnázium performance-szal kedveskedett)