2022-ben tizenkét fa jutott az Év Fája verseny döntőjébe – tudatta az Ökotárs Alapítvány. Egy történet és fotók elküldésével idén is bárki nevezhetett egyedi fát vagy facsoportot is. A vetélkedőben nem számít a fák kora és mérete, előny azonban, ha a jelölt őshonos fajt képvisel, közterületen áll. A döntősökről részletes információ az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található, és itt lesz lehetőség a szavazatok leadására is 2022. július 1-től.

Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt október első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.