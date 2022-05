Péntek és tizenhárom. Már a korai időktől kezdve balszerencsésnek tartották külön-külön is mindkettőt. Hogy miért, nehezen deríthető ki, de az okok között történelmi és bibliai eredetű is fellelhető. Tény, hogy fenyegető babonákkal voltak körülvéve.

A gonosz napja

A péntekhez például Krúdy Gyula Álmoskönyve szerint a következő hiedelmek kapcsolódtak: a pénteken kezdett vagy végzett munkán nincs szerencse. Ki pénteken nevet, vasárnap sír. Pénteken útra kelni kész szerencsétlenség. Pénteken sütött kenyér keletlen marad. Aki pénteken fekszik betegágyba, többé fel sem kel. Ha az új esztendő péntekkel kezdődik, az év terméketlen lesz.

Számos, a Bibliában leírt történet is a pénteki naphoz köthető, ami erősítette a hiedelmeket és a félelmeket ezzel a nappal kapcsolatban. Erre a CNN cikke (Why is Friday the 13th unlucky? The cultural origins of an enduring superstition) nyújt példákat: Ádám és Éva is egy pénteken ettek a jó és rossz tudás fájáról, Káin is pénteken ölte meg Ábelt, Salamon templomát is ezen a napon rombolták le, és Noé bárkája is pénteken szállt vízre. És Jézust is a húsvét előtti pénteken feszítették keresztre. Ezek miatt is alakulhatott ki a nép körében az a hit, hogy péntek a gonosz napja: nem szabad ilyenkor például házasodni, vagy új házba költözni sem. És ez a nap volt egészen a 19. századig Európában a hóhé­rok napja – azaz ezen a napon végezték ki az elítélteket.

A halál száma

A 13-as szám az ókor óta baljós szám, olvasható a Jelképtár (Hoppál–Jankovics–Nagy–Szemadám) című könyvben. A teljesség jele a számmisztikában a 12 (12 hónap van az évben, 12 óra, 12 csillagjegy, 12 apostol), ami ezen túl van, az megbontja a teljességet, a harmóniát, tehát a gonosz jegyében fogant, ezért feláldozandó, vagy ő okozza valakinek a halálát. A 13-as szám így maga a halál jelképe. A rend és a káosz közötti konfliktusról szóló legenda szerint Egyiptom uralkodóinak egyikét, Ozirisz istennek testét testvére, Széth 13 darabra tépte szét. A tarot-kártyák nagy arkánumában a halál lapja a tizenharmadik, és egy ősi északi hiedelem szerint, ha 13-an ülnek le egy asztalhoz étkezni, aki először fölkel, az még aznap meghal. Az utolsó vacsorán is tizenhárman ültek egy asztalnál Jézussal együtt, közülük az egyik maga az áruló Júdás volt. Ezért volt szokás sokáig, hogy ha a vacsoravendégek száma éppen 13 főt tett ki, inkább hívtak valakit még pótvendégként, még ha nem is számított igazán az asztaltársasághoz.

A negatív értelmezés mára állandósult és szétterjedt az európai kultúrában, hotelek és emeletes házak kerülik ennek a számnak a használatát, például a BMW központjában Münchenben sincs 13. emelet, és gyakran marad ki a házak számozásából is.

A kettő kombinációja

Maga a jelenség, a kettő kombinációjából kialakult „péntek 13.” a 20. században terjedt el egy régi történelmi hagyományból kiindulva, amely szerint 1307. október 13-án, ami egy pénteki napra esett, IV. Fülöp több száz templomos lovagot vetett tömlöcbe ártatlanul. A sárospataki tudományos gyűjteményben őriznek egy XIX. századi könyvecskét, amelyben a szerencsétlen napok teljes jegyzéke szerepel. A kalendáriumban az Infostart által, a témával kapcsolatban megkérdezett szakértő beszámolója szerint az áll, hogy aki ezen a napon születik, annak halálának oka vagy akasztófa, vagy kerék, vagy valamilyen rúd lesz, de életének bizonyosan szerencsétlen kimenetele lesz.

A néphiedelem szerint nem alkalmas ez a nap arra sem, hogy új állást vállaljunk, új házba költözzünk, vagyis bármiféle új dologba vágjunk bele, de hosszú útra se induljunk, bár vannak, akik úgy vélik, éppen a babonaság miatt kevesebb a baleset ezeken a napokon. Mivel azok, akik hisznek benne, körültekintőbben vezetnek.

Sokan úgy tartják, ha egy madár rápiszkít az autóra, az szerencsét hoz, ezért péntek 13-án nem is mossák le a madárürüléket a kocsijukról, mert úgy vélik, hogy az megvédi őket a balszerencsétől.

Van, aki hisz benne, van, aki nem

Az Észak-Magyarország 20 járókelőt kérdezett meg arról, hogy mit jelent nekik péntek 13. A megkérdezettekből 16-an nem vallották magukat babonásnak, 4 fő pedig csak kismértékben hisz a babonákban, így a péntek ­13-hoz fűződő balszerencsében. Lénártné Lacsny Valériának semmi baja sincs a péntek 13-ával, szerinte semmi alapja sincs a babonához köthető félelemnek, bár emlékszik még azokra az időkre, amikor péntek 13-án reggel a rádióban bemondták, hogy aznap lehetőleg senki ne kapcsolja be a számítógépét, mert a Péntek 13 néven megjelent számítógépes vírus a nevével ellátott napokon fertőz. Oszkocsil Balázs így fogalmazott: „Ha szerencsét hozna, akkor hinnék benne...” Novák Gréta nem nagyon hisz a babonákban, de péntek 13-án érte már őt szerencsétlen baleset. – Egy esős, sáros nap volt, vizsgára siettem, amikor elestem, és tiszta sár lettem. Haza már nem mehettem, mivel Miskolctól 60 kilométernyire lakom, kénytelen voltam koszosan bemenni a vizsgára, ami szerencsére eredményes lett. Ezért péntek 13-a nekem jó is, meg nem is – idézte fel az eseményeket. Perbál Kende szerint azért jó ez a nap, mert ha ezen a napon találkozik egy fekete macskával, akkor az nem szerencsétlenséget, hanem éppen az ellenkezőjét, szerencsét hoz neki.

Az irodalomban

Vers Romhányi József tollából:

A babonás fekete macska

A fekete macska búsan bandukolt.

Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.

Tizenharmadikán s persze pénteken

lett kunkori dísze ilyen éktelen.

Azért veszített el abból egy darabkát,

mert az úton maga előtt szaladt át…

Rejtő Jenő gondolata:

„Nem vagyok babonás és nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti megrontás.”

(A borítóképen: Sokan tartanak tőle, pedig a legszebb cicák egyike | Fotó: Shutterstock)