Minél előbbi táborfoglalást sürget a Táborfigyelő honlap az árak növekedése és a helyek gyors fogyatkozása miatt. Aki későn ébred, bajban lehet, mert gyors körképünk szerint már most vannak betelt turnusok, hetek a táborokban. Szülők beszámolói szólnak arról, hogy egyes táborozásokra a regisztrációs lehetőség megnyílásakor percek alatt fogytak el a szabad helyek. Ezek jellemzően iskolai táborok, ahol a saját diákokat viszik üdülni az oktatási intézmények. És mindegy, hogy óvodákról, általános vagy középiskolákról beszélünk, a helyzet mindenhol igen hasonló.

Árfelhajtó hatások

Népszerű a saját szervezés, az osztálytársakkal történő együtt nyaralás, a létszámok azonban limitáltak. Ez a különlegességet kínáló táboroztatóknál is így van, legyen szó honvédelmi táborról vagy extrém sportos, lézerharcosról.

Ugyanakkor nemcsak a jobb helyek és turnusok vannak fogyóban, de az árak is szépen kúsznak felfelé. Egy alapvetően is növekvő inflációjú gazdasági környezetbe robbant be a szomszédban zajló háború és az arra adott szankciók, amelyek árfelhajtó hatása ma már minden terméken és szolgáltatáson érezhető. A Táborfigyelő is úgy találta, hogy egyre több táborszervező kénytelen megemelni az árait a megnövekedett költségek miatt, így a vakációs programok díjai két-három hét múlva már jelentősen, akár 10-20 százalékkal is eltérhetnek a most közöltektől.

Drágultak, de népszerűek

Érdemes tehát mielőbb lépni a szülőknek, mindkét ok miatt.

„Az elmúlt két-három hétben rengeteg táborszervező jelezte, hogy kénytelenek emelni a táborárakat a korábbihoz képest, ugyanis a kiadásaik, mint az étkeztetési költségek vagy a gyerekek szállásának díjai, megemelkedtek. A jó hír, hogy az érintett táboroztatók úgy nyilatkoztak, hogy a korábban lefoglalt táborok árait nem kívánják megváltoztatni, azaz a már lefoglalt programok esetében nem várható árnövekedés” – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője. „Az árak növekedése ellenére rekordrészvételre lehet számítani az idei nyári szünetben” – tette hozzá.

Az információkat megerősítette Csomósné Kovács Mónika táborszervező, aki Miskolcon a Gárdonyi Géza Művelődési Házba szervezi a nyári turnusokat, amelyekről már most elmondta, hogy szinte beteltek, néhány hely van még szabadon, és várólistára lehet felkerülni, hátha lesznek lemorzsolódások.

„Az idén hetedik éve szervezek nyári táborokat. Elsődleges célom, hogy a gyerekek minél többet lehessenek a levegőn, minél több mozgásos, sportolásos foglalkozást tudjak nyújtani nekik, és tartalmasan, programokkal, nyelvi órákkal töltsük el az időt. Sajnos az elmúlt időszakban a gyerekek nem mozoghattak annyit, talán sokat ültek számítógép előtt, sokat nyomkodták a telefonjukat. Ezzel a táborral többek között ezt is próbálom kompenzálni” – ismertette a szakember, akitől megtudtuk azt is, hogy az áremelés őket sem kerülte el, 12 százalékkal nőttek a díjak, mert nekik is árat emeltek a beszállítók és a partnerek. Drágább lett az ebéd, a bérlet és minden más. A szülőknek persze fontos, hogy legyen program a gyerekeknek nyárra, ezért a helyek így is gyorsan beteltek, náluk már csupán hét volt szabadon kedden.

Segítség a menekülteknek

Egy bónusztáboroztatásra is készülnek: idén igyekszenek segíteni a városunkban, elsősorban a Károly Hotelben elhelyezett mintegy kétszázötven ukrajnai menekültnek azzal, hogy az ott lévő közel kilencven gyereknek is terveznek háromszor harmincas létszámú turnusokban egy-egy napos kikapcsolódást. Ebben együttműködve az önkormányzattal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Erről folynak a tárgyalások és egyeztetések, remélik, hogy megvalósulhat.

„Ott lesznek a játékok a Gárdonyiban, a kézműves dolgok és egyéb felszerelés, ezért gondoltam azt, hogy akkor már ezzel a három nappal meg lehet hosszabbítani a táboroztatást, és fogadni a menekült gyerekeket. Nekik azokra a napokra tolmácsokat kell biztosítani, és mivel egy-egy napot lennének, a tematika is különbözne. Most lényegében biztonságos és jó körülmények között, de mégis bezárva vannak a hotelben, jó lenne kimozdítani őket” – mondta Csomósné Kovács Mónika.

(A borítóképen: Népszerűek a gyermekeket a természetben megmozgató nyári táborok)