„Szinte minden kollégám más-más szervező intézet által megrendezett továbbképzésen vett részt, így sokrétű ismeretanyagra tettünk szert, sok forrásból. Ez nagyon fontos, mert ezt a generációt változatos eszközökkel, modern módon kell tanítani és motiválni a tanulásra – ismertette Kissné Trembeczki Nóra, hozzátéve: – Kooperatív technikákkal, projektalapú módszerekkel lehet őket bevonni a tanulásba. Érdekeltté kell őket tenni a saját tanulási folyamatukban. Fontos számukra, hogy gyorsan, látványos eredményeket tudjanak felmutatni, mert ezek győzik meg őket arról, hogy érdemes tanulni. Amiket megtanultunk, szervesen be is építjük a tananyagba és használjuk az új módszereket, sőt számos e-learning-­anyagot készítettem már, amikhez a kollégáknak is hozzáférése van. Most a projekt­zárón is bemutattunk nekik néhány gyakorlati példát.”

Kunos Nóra, a gimnázium történelem–társadalomismeret szakos tanára hangsúlyozta: „A külföldi szakmai eszmecserék tanulsága, hogy mennyire sok tanulnivalónk van, nemcsak a finnektől, németektől, hanem a lengyelektől, románoktól, bolgároktól is. Miközben persze mi is adtunk át nekik hasznos ismereteket. Azt látom, hogy nagyon sok a tennivalónk, módszertanilag és a tananyagok fejlesztése tekintetében is. Másik tanulság, hogy egyre nagyobb figyelmet szentelnek Európa-szerte az iskolai jóllét programjának, amely arról szól, hogy a tanítás sokkal hatékonyabb akkor, ha a gyerekek jól érzik magukat az iskolában. Ehhez megfelelő tereket, módszereket és hangulatot kell kialakítanunk. A Zrínyiben erre törekszünk” – mondta Kunos Nóra.

(A borítókét fényképezte: Kozma István)