Újabb segélyszállítmányt vitt Kárpátaljára a múlt héten, az ungvári Vöröskereszt központjába a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, hogy a háború miatt nehéz helyzetbe került ukrán embereknek támogatást nyújtson. A háború első napjától kezdve ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, hogy egészségügyi ellátással, pszichoszociális segítségnyújtással, szállással vagy éppen adminisztratív ügyekben segítsenek. A mostani, mintegy 70 millió forint értékű adománnyal együtt már 25 kamionnyi és 5 mikrobusznyi segítséget juttatott el Kárpátaljára a megyei szervezet – mondta Grubert Roland, a segélyszervezet megyei vezetője.

Minden, amit kértek

Minden héten voltak kint eddig a háború kezdete óta, ez alól csak a húsvét hete volt kivétel. Eddig összesen több mint 260 tonna, azaz majdnem 282 millió forint értékű adományt kapott az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezete. Az ottani munkát segítik, de küldik más megyékbe is, ahol arra szükség van. Nagyon sok élelmiszercsomagot osztanak ki, mert hatalmas mértékű a menekültáradat Kárpátalján – tudatta Grubert Roland.

Azok, akik Kelet-Ukrajnából érkeznek Nyugat-Ukrajnába, de a határon már nem jönnek át, ott állnak meg. Az adomány főként kis- és nagyvállalatok támogatásából jött össze, és mindent felölel, amit a kárpátaljai Vöröskereszt kért. Elsősorban tartós élelmiszerek, előrecsomagolt azonnali fogyasztásra alkalmas ételek (croissant, poharas leves), ásványvíz van a szállítmányban. Továbbá technikai berendezések, eszközök, aggregátorok, ételszállító badellák, takarók, háló­zsákok, ágyak. Illetve nagyon sok gyógyszer, gyógyászati segédeszköz. Kárpátalján nincsenek bombatámadások, de erősen érezhető a háborús helyzet, az emberek hangulatán a keserűség. Nagyon sok menekült van, és a légiriadó hangjai, a szirénák megszólalnak, néha éjjel is, ami elég hátborzongató érzés – jegyezte meg Grubert Roland. A szomszédos megyékben vannak ugyanis katonai célpontok. „Számunkra felfoghatatlan helyzet ez, hiszen mi magunk nem éltünk át ilyet még soha, csak nagyszüleink elbeszéléseiből tudhatjuk, milyen az, amikor menekülni kell egy óvóhelyre” – vélekedett a megyei vezető.

Az ungvári sportcsarnok be van rendezve több száz főnek átmeneti szállásként, sokan hetek óta ott élnek. A boltok nyitva vannak, áru is van, lehet vásárolni, csak nagyon magasak az árak. Nagy tételben azonban nem lehet venni semmit, ezért is van nagy szükség az adományokra, élelmiszer-szállítmányokra – tette hozzá. Szinte napi kapcsolatban vannak az ungvári szervezettel, így mindenről értesülnek, hogy mi az, amire éppen szükség van a munkájukhoz. Ezt figyelembe véve állítják össze majd a következő segélyszállítmányt is.



(A borítóképen: Folyamatosan telnek a kamionok | Fotó: Vöröskereszt)