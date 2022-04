„Már az iskolatáskát is megvettem, és be van rendezve a tanulósarok a kislányom szobájában” – mondta egy ismerősöm, akinek első osztályba megy a gyermeke. Erősen rácsodálkoztam erre, hiszen még csak most megyünk beiratkozni az iskolába. A szülő, akinek ez az élmény még új, az teljes joggal lelkes és izgatott. Ez nagy dolog. És az sem mindegy, hogy az óvodás gyermek oktatását szeptembertől milyen tanító, intézmény veszi át. Meghatározó pontja az életútnak. Viszont nem érdemes stressz­ként megélni, ha a kiszemelt iskola már nem tudja fogadni a nebulót, hiszen mások biztosan tárt karokkal várják. Ha elég időt szántunk a számunkra és a gyermek számára is, tehát a családnak leginkább megfelelő oktatási intézmény gondos kiválasztására, a tájékozódásra, akkor a beiratkozáskor nagy meglepetés nem érhet. Ha a felvétel ténye bizonyos, akkor nincs más hátra, csak az örömteli készülődés, tanszerbeszerzés, iskolatáska-vásárlás, szobaberendezés. Hiszen az a pár gondtalan óvodás hónap gyorsan elszáll.