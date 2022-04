Először találkozott élőben a Nemzetközi Béketeremtők Ligájának országos vezetősége Miskolcon.

– Minden bizottságunk vezetője, összesen tizenketten a borsodi megyeszékhelyre látogattak. Bemutattam eddig megvalósult programjainkat, a békét szimbolizáló madárszárnyat ábrázoló új logónkat, honlapunkat és jövőbeli terveinket – tudatta Szurasenkó Dániel, a Nemzetközi Béketeremtők Ligájának elnöke. – A találkozó elején Sándor Frigyes miskolci evangélikus esperes tartott áhítatot. Aztán külügyi bizottságunk vezetője, prof. dr. Balázs Judit biztonságpolitikai szakértő adott elő, aki korábban a Nyugat-magyarországi Egyetem Iszlám Tudományok Kutatóintézetének vezetője volt. Emellett ifjúsági bizottságunk vezetője, Varga Barnabás Ferdinánd teológus beszélt buzdítóan. Végül jó hangulatban, közösen megebédeltünk.

Programjaikat a társadalmi egyenlőtlenség és az előítéletek megdöntése érdekében szervezik.

Professzorok adnak elő

– Bejelentettem a második és harmadik békekonferenciát, amelyeket júliusban Prágában, októberben pedig Tiranában fogunk tartani. Elkezdtük az athéni és a szófiai oktatási centrumunk kialakítását is. Áldás vagy átok címmel az ifjúsági bizottságunk online kerekasztalbeszélgetés-sorozatot indított a közösségi médiáról és a virtuális életről. Az első alkalmon dr. Csiszár Orsolya orvos arról beszélt, hogy milyen negatív hatásai lehetnek az internet alapján történő öndiagnosztizálásnak. Baranyi Marcsi újságíró, coach-mediátor, főiskolai tanár pedig elmondta, hogyan lehet használni az oktatásban a virtuális teret. A második alkalom április 22-én a 14 év alattiakra fog fókuszálni. Nemzetközi kihívások címmel kezdődött sorozata április 14-én a külügyi bizottságunknak is. Az első előadást dr. Cseh Balázs egyetemi oktató tartotta, aki a nemzetközi pénzügyi helyzetet ismertette. A későbbiekben megszólal majd egy misszionárius is, aki Kongóban szolgált – sorolta a liga elnöke.

