A jövő vívmányai

Az ismertetőt követően ünnepélyes keretek között adták át a Miskolci Egyetem új Tréning Stúdióját is. Az Universitas Miskolcinensis Alapítvány elnöke kiemelte:

– Ez egy olyan helyiség, ahol azt a generációt képezzük majd, amely már képes könnyen befogadni a jövő újításait. A beiskolázásban is nagy szerepe lehet ennek a teremnek, hiszen ezáltal be tudjuk vonzani a középiskolásokat és az általános iskolásokat is: itt legózás során sajátíthatják el a robotika alapjait. A most kapott eszközök segítségével az oktatók a 21. századi vívmányok újabbnál újabb generációit tudják megismertetni a diákokkal és az egyetem hallgatóival.