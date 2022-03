Aki résen volt, a múlt héten még hozzájutott az orosz érdekeltségű Sberbankban parkoltatott pénzéhez, aki nem volt résen, mától már csak az Országos Betétbiztosítási Alapban bízhat, amely bizonyos mértékig jótáll az ügyfelek követeléseiért. Az orosz–ukrán háború ilyen módon is beleszólt mindennapjainkba.

A vasárnap késő esti bejelentések – miszerint két napon át csak a bankkártyák használhatók, más módon nem lehet hozzáférni a Sberbankban elhelyezett összegekhez – komoly gyanúalapot adtak arra, hogy nem átmenetiek a pénzintézet gondjai.

Hétfőn alaposan megnőtt a többi bank forgalma Miskolcon is, hiszen magánszemélyek – aki csak tehette – igyekeztek új folyószámlát nyitni, hogy a március elején esedékes fizetésük már biztonságosabb körülmények közé érkezzen.

Ez többnyire sikerült, ám találkoztunk olyan családdal is, amely éppen hétfőre időzítette a megvásárolandó új lakása ellenértékének kifizetését. Pénzükhöz azonban nem juthattak hozzá. Az eladó jóhiszeműségében bízhattak csak, hogy megérti a haváriahelyzetet, és nem úszik el az új lakás és a borsos foglaló.

Ekkor még nem tudtuk, hogy a Sberbank helyzete ennél sokkal rosszabb. A kétnapos üzemszünet letelte előtt nem sokkal kiderült, hogy súlyos a likviditási és tőkehelyzete a pénzintézetnek. Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezete kedd esti bejelentése szerint elrendelte az ausztriai Sberbank Europe AG, a hazai Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatának végelszámolását.

Az anyavállalat fizetésképtelenségének kimondása nyomán előállt helyzetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatában visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a bíróságon annak végelszámolását. A jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki végelszámolónak. Az MNB – mint pénzügyi felügyeleti szerv – az elmúlt napokban az ügyfelek és valamennyi érintett fél érdekeinek védelmére kísérletet tett arra, hogy a végelszámolás helyett megnyugtatóan rendeződhessék a hazai Sberbank helyzete, ám e lépések eredménytelennek bizonyultak.

Tíz munkanapon belül

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabály által előírt 10 munkanapon belül – az adott betétes tényleges betétösszegétől függően – akár 100 ezer eurós összeghatárig (jelenlegi árfolyamon 36-37 millió forintig) kártalanítja a biztosított követeléssel bíró betéteseket a hitelintézeti törvény alapján. A kártalanítás a magyar Sberbanktól az OBA-nak átadott információk alapján automatikus, azt az ügyfeleknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél.

A védelem a forintban vagy devizában elhelyezett betétre is kiterjed, ideértve a folyószámlán elhelyezett összeget, a lekötött betétet, az okiratos betétet és azok kamatait is. A magánszemélyek mellett a vállalkozások, egyesületek, alapítványok betéteire is vonatkozik a védelem, beleértve a külföldön élőket és a külföldieket is. Az évi 500 ezer eurónál kisebb költségvetésű önkormányzatok szintén részesülnek az OBA-védelemben.