Nehéz napokat él át Ignácz Viktória, a miskolci ukrán nemzetiségi önkormányzat elnöke a szülőhazájában dúló háború miatt. Jelenleg Budapesten tartózkodik, és a fővárosi cégek által felajánlott adományok logisztikáját szervezi, igyekszik minél több segítséget nyújtani az Ukrajnában maradt embereknek.

Mint mondta, Miskolcon még nem jelentek meg tömegesen menekültek. Ő néhány családdal találkozott csak, amelyek egy-két nap után továbbutaztak. Egyelőre nem kapott értesítést a miskolci polgármesteri hivataltól, hogy szükség lenne a jelenlétére a menekültek miatt. Mindent megtesz azonban azért, hogy az Ukrajnában rekedt ismerősei, családtagjai biztonságban legyenek. Nemrég menekített ki egy édesanyát a másfél éves kisfiával Kijevből, akik öt napot töltöttek egy pincében. Most már szerencsére biztonságos helyen vannak, de folyamatban van, hogy Magyarországra jöhessenek. Viktória ezenfelül segít egy segélyszervezetnek és a háborúban megsérülteknek.

– Hamarosan Miskolcon is több menekült család kér majd szállást és ellátást. Ezt azért tudom, mert az ukrajnai ismerőseim mentik az országból a családokat, és tőlem kértek segítséget. Azt azonban nem tudni, hogy mennyien érkeznek majd a borsodi megyeszékhelyre – jelezte Viktória.

Ostrom alatt

Elérzékenyülve tette hozzá, hogy ezekben a napokban alig alszik, jó, ha napi 1-2 órát. Családjának egy része Kijevben maradt, a város északi része folyamatosan ostrom alatt van. Valamelyik nap rakétatámadás érte Kijev távfűtési vezetékét is, így most a város egy részében nincs fűtés. Aggodalomra ad okot Zaporozsje atomerőművének ostroma is.

– A rokonom azt mesélte, hogy a szomszédasszonya ki tudott menekülni a városból, így az ő lakásában található élelmiszereket vették magukhoz, ami talán egy hétre elég – tette hozzá Viktória, aki egyébként 1979 óta él Magyarországon, az iskoláit is itt végezte, viszont 15 éves koráig gyakran tartózkodott Ukrajnában, szülővárosában, Huszjatinban. Most folyamatosan tartja a kapcsolatot a rokonaival és ismerőseivel, de másokkal is, akiknek szükségük van segítségre Ukrajnában. Egyfolytában telefonál, szervez, adományokat gyűjt és indít útnak. 2014-től háborús önkéntes Ukrajnában, a donyecki és luhanszki konfliktus kezdete óta. Az önkéntesség azt jelenti, hogy adományokat juttat el ezekbe a megyékbe. Jelenleg gyeden van másfél éves kislányával.

(A borítóképen: Kijevből is sikerült kimenekíteni egy családot a napokban)