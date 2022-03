Átadták A Művelődés Háza és Könyvtára teljesen megújult épületét Sárospatakon. Az eredetileg 1983-ra elkészült kulturális központot a Makovecz-program támogatásával, több mint kétmilliárd forintból újították fel az elmúlt három és fél év alatt. Az ünnepségen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: Makovecz Imre országépítő munkássága talán Sárospatakon érhető tetten a legjobban, hiszen több épület – köztük A Művelődés Háza és Könyvtára – őrzi a kézjegyét.



Az örökséget óvják meg



Hozzátette: az ikonikus építész örökségének megóvására létrehozott 11 milliárd forintos forrásból számos Makovecz-épület újult meg országszerte, és a helyiek, valamint az országgyűlési képviselő munkájának köszönhető, hogy a sárospatakiak is részesültek ebből a támogatási keretből. Kiemelte: 2010 óta újra megszerezte az ország az építkezéshez szükséges erőt, most ismét lehet építeni közösségeket és az ő igényeiket kiszolgáló épületeket. Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy A Művelődés Házának megtervezése egy fontos korszak mérföldköve volt. Ezt követően újabb, még kiforrottabb, a város arculatát markánsan befolyásoló tervek születtek és valósultak meg, tükrözve a makoveczi szellemiséget. Véleménye szerint szimbolikus jelentősége van annak is, hogy a Makovecz-házat éppen 2020–22-között újították fel, mert jelzi azt, hogy elkezdődött Zemplén, Tokaj-Hegyalja, és benne Sárospatak reneszánsza, megújulása.