Veres Pál átadta az ülés vezetését Varga Andrea alpolgármesternek



Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

A Görögszőlő utca csapadékvízelvetés megoldása érdekében nyújtottam be módosító indítványt a költségvetéshez. Nagy problémáról van szó, amelyet meg kell oldani: 5 millió forintról van szó. Mind az ott lakók, mind az arra járók számára fontos ügy. A csapadékvíz elvezetése a gondja a Lónyay Menyhért utcának, ehhez 30 millió forintra volna sürgősen szükség.



Bajusz Gábor, Fidesz:

Dr. Nagy Ákos módosító indítványának célja, hogy orvosolja a közösségi közlekedésben kialakult helyzetet. Van forrás a költségvetésben erre. A Mikom Kft. támogatásából 240 millió forintot kell átcsoportosítani a MVK rt.-hez.



Cseléné Fidula Edina, Velünk a Város:

Olyan városvezetés kell, amely nem uralkodik a városon és ez a vezetés olyan .



Badány Lajos alpolgármester:

Dr. Nagy Ákos javaslatával az a gond, hogy rossz benne a dátum, három évvel ezelőtt kellett volna ezt előterjeszteni az előző önkormányzat idején. A Mikom abban az időszakban nem töltötte közösségi szerepét.



Dr. Kovács László, KDNP:

Nagyon messze vagyunk attól, hogy az álmok költségvetéséről beszéljünk. Lassan a ciklus felénél leszünk és a városvezetés munkája elégtelen. Személyes és pártérdekek vezetik a tetteket. Kaptak egy esélyt és kérdés, hogy éltek-e vele? A város lakói szerint nem. A baloldali koalíció mindig másra mutogat. Az előző önkormányzati vezetés által elindított programok sorát állították le. A kormányra mutogatnak, amely a példátlan gazdasági növekedés hasznát az utolsó fillérig az emberek javára költötte. Vannak olyan plusz helyi pénzek, amelyeket fejlesztésekre kellene költeni. Ez a városvezetés alkalmatlan a város vezetésére.



Bazin Levente, Velünk a Város:

A Fidesz a tömegközlekedéstől elvett 1,5 milliárd forintot. Azért járnak ritkábban a buszok, villamosok. Sorolni lehetne a hasonló dolgokat és a költekezés. Ha a jelenlegi városvezetés is így tenne, akkor mit szólna most az ellenzék?



Szilágyi Szabolcs, Velünk a Város:

Nem az a pénz hiányzik, ami a minimális szolgáltatáshoz kell, hanem az, amelyik a tökéletes szolgáltatáshoz. Teljesen leköti az erőt a Covid és a pénzelvonások miatti helyzet kezelése. Nem a minimumra kellene törekednünk. A kormány nem az önkormányzatok barátja. A magyar városokban megvan az akarat az újra és a jóra. A kormány elvonja a pénzeket és annyit ad vissza, hogy éhen ne haljunk.



Dr. Mokrai Mihály, Velünk a Város:

Mindenki ugyanazt a költségvetést olvashatja. A Fidesz azt mondta, hogy adósság nélkül adta át a várost ennek ellenére mind a tavalyi, mind az idei költségvetésben van adósságszolgálat. Van azért veszélye, hogy a költségvetés megpróbálja egyensúlyban tartani a helyzetet. Nagyon nehéz munka. De az tény, hogy a hatékonyság nagyon nagyon nőtt. Ez ad reményt arra, hogy ez a város működni fog.

2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntés meghozatalára.



Szilágyi Kornél főosztályvezető:

A városvezetés különösen fontosnak tartja a város fejlesztését, így ezek a tényezők elsődlegességet kapnak az idei büdzsében. Prioritás a költségvetés stabilitásának biztosítása, a béremelések forrásának megléte. Kiemelt cél az intézmények működőképességének megőrzése. A megkezdődött uniós projektek sikeres befejezése fontos feladat. A költségvetési főösszeg 40,6 milliárd forint. Az MVK Zrt.-nek 1 milliárd, a Városgazda Kft.-nek 500 millió forint támogatás szerepel a kiadások között. A város 2,2 milliárd forint szolidaritási adó fizetésére kötelezett. Az energiaáremelkedés és az inflációs hatás is megjelenik majd, de ez előre még nem kalkulálható. A kulturális téren az előző évekhez hasonló támogatás szerepel a tervben. A közbiztonságra is jelentős források lesznek. A rendészet az előző évhez képest magasabb pénz szerepel. Az új TOP-os pályázatok előkészítésére 120 millió forint szerepel a büdzsében.



Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Nem annyira rózsás a helyzet, mint beállítják. Nemcsak az országnak, Miskolcnak is előre kell mennie. De a város toporog, csak az állami beruházásoknak köszönhetően van előrehaladás. Az előterjesztett költségvetés nem jó előjel, nincs pozitív előre mutatása. Nem látjuk a fejlődést, a haladás irányát. Nem látni, mit akar fejleszteni az önkormányzat. Nem látni, hová mozdul el a helyi közösségi közlekedés. A közbiztonság normalizálása érdekében sokkal többet kellene költeni erre a célra. A kultúra komoly hiányosságokat szenved el, a Miskolciak lassan nem is tudják, milyen egy fesztivál. Az látszik, hogy magasabb bevétellel számol az önkormányzat. Ellentmondás, hogy mindeközben a városvezetés borús képet tár a városlakók elé. Ez érthetetlen. A Fidesz-KDNP frakciószövetség nem támogatja az előterjesztést.

Szopkó Tibor alpolgármester:

A költségvetés száraz adatokat tartalmaz, de az emberekre gyakorolt hatása húsbavágó. Minden miskolci saját bőrén tapasztalja a hatásait. A stabilitás, a kitörési lehetőségek megtalálása az elsődleges. Decemberben még nem gondoltam, hogy sikerül tető alá hozni egy egyensúlyi költségvetést. Mára sikerült. Ennek ellenére nem jobb, hanem rosszabb a helyzet, amelyet súlyosbít a szomszédos háború miatti gazdasági állapot. A jövőképet ennek ellenére meg kell határozni. Ez azonban a jelen helyzetben nem fog menni. Kérjük vissza az önkormányzatiságunkat. Nem 6 milliárd forint hiányzik a költségvetésből, ennél sokkal több. Mégis felelősen meg kell alkotnunk és elfogadnunk a költségvetés.



Varga Andrea alpolgármester:

Nem ez álmunk költségvetése. Komoly forrásmegvonás mellett komoly költségnövekedést kell finanszírozni. Ennek ellenére új, előremutató elemeket is tartalmaz a büdzsé. A civil partnerek bevonásával költjük el a részvételi költségvetési keretet. Idén 15 millió forint felhasználásáról dönthetünk közösen, hogy megtanuljuk a közös döntés módját.



Elkezdődött a nyílt ülés.



1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosítására és a kapcsolódó döntés meghozatalára (IV. negyedéves korrekció)



Szilágyi Kornél főosztályvezető:

A törvény írja elő a költségvetés negyedévenkénti korrekcióját. 38,1 milliárdos főösszeg volt az eredeti költségvetési tervben. Év közben beépítettük az aktuális változásokat. Például 67 millió forint vissza nem térítendő állami működési támogatás érkezett novemberben. Több projekt is támogatást kapott. Az MVK Zrt. is 50 millió forint többlettámogatáshoz juthatott a miskolci költségvetésből.



Szopkó Tibor alpolgármester:

A költségvetési korrekciókról azt szoktuk mondani, hogy technikai jellegű előterjesztések. De most az látszik, hogy a városháza jó gazdálkodása miatt jó a költségvetés helyzete. Az is látszik, hogy jó a koncepció, amely a gazdálkodásra kijelölt a városvezetés. A város még ebben a nehéz helyzetben is megőrizte likviditását.

Deák-Bárdos Mihály:

Szégyene az önkormányzatnak, hogy én tavaly elkezdtem egy multifunkcionális sporttelep kialakítását, amelynek ellenértékét a mai napig nem kapta meg a kivitelető.



Szilágyi Kornél főosztályvezető:

Utánanézünk, hogy mi az oka annak, hogy nem történt meg a kifizetés.



Veres Pál polgármester napirend előtt:

Két évvel ezelőtt kezdődött el a koronavírus-járvány, amelynek kifutásában reménykedünk. A járvány miatt volt szükség a közgyűlés ülésének egy héttel való halasztására. Itt van viszont a másik veszély, az orosz-ukrán háború, amely befolyásolja életünket. El kell utasítanunk minden agressziót, szolidárisnak kell lennünk Ukrajnával és meg kell emlékeznünk az áldozatokról. Az ország egy emberként mozdult meg a menekültek segítésére. Köszönöm a képviselők aktivitását. A leghatékonyabban a Híd Kárpátaljáért mozgalom kereteiben lehet humanitárius tevékenységet végezni. Pénzbeni adományra, az életvitelhez szükséges eszközökre (elsősorban tartós élelmiszerekre), szálláshelyekre van szükség. Miskolcon egyelőre négy menekült család található.



A közgyűlés 19 naprendi pontot tárgyal, ezek közül 1 sürgősséggel előterjesztett indítvány. Három napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyal a testület. A zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával indult a tanácskozás.