„Régi álmunk valósult meg azzal, hogy Miskolcon is van lehetőségünk segítő szolgáltatást biztosítani a betegeknek” – húzta alá Szitai Tamás, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió ügyvezető igazgatója, aki elmondta, hogy missziójukat országos szinten az elmúlt 10 évben folyamatos bővülés és fejlődés jellemezte. Jelenleg több mint tízezer ellátottja van a programnak, és ezer munkatársa. Az önkormányzatokkal szoros együttműködésben dolgoznak, ennek példájaként említette az új ellátóközpontot is. Itt és most írta alá az együttműködési megállapodást a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Új Esély Központja, a Viola Közhasznú Alapítvány és a Drogambulancia Alapítvány. A központot Bacsó Benjámin baptista hitéleti vezető áldotta meg.

Van segítség

„A szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása történik a központban. Ezen belül egyéni foglalkozásokkal, segítő beszélgetésekkel, csoportfoglalkozásokkal segítünk a hozzánk fordulóknak. A jövőben a közösségi terünk hiánypótló szolgáltatás lesz, mivel országos szinten és főleg a mi régiónkban nagyon sok a beteg. Az intézménybe bárki jöhet, legyen bár szociális vagy egészségügyi problémája. A mi fő feladatunk, hogy az egészségügyi ellátórendszerrel közösen segítsünk visszatérni a hétköznapi életükbe” – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Tóth-Czakó Krisztina, a miskolci Új Esély Központ nappaliellátás-vezetője.

(A borítóképen: A miskolci központ, a Szentpéteri kapuban)