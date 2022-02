A Mád térségében található több mint 10 millió tonna ásvány sokféleképpen felhasználható, s komoly kereslet mutatkozik iránta – számolt be róla az Észak-Magyarország 1992. február 1-jén.

A társaságot a fővárosban mutatták be. Elhangzott: a 334 millió forintos alaptőkével létrejött vállalkozásban részes a mádi önkormányzat is. A helyhatóság 36 millió forint értékű ingatlannal szállt be az üzletbe.

Az új cég működése első évében 30 ezer tonna zeolit értékesítését tervezte a különböző piacokon, durván 30 millió forint nyereséggel számolva. Fejlesztéseket is ígértek, amelyek révén újabb dolgozók felvételére készültek – olvasható a harminc évvel ezelőtti tudósításban. É