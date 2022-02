Mint elmondta, csak az elmúlt esztendőkben összességében mintegy 360 milliárd forintnyi beruházás és kormányzati támogatás érkezett Miskolcra.

„Csak 2019 ősze óta összesen 263 milliárd forint értékben valósultak meg vagy valósulnak meg miskolci beruházások. Ezenfelül a kormány a minimálbérek rendezéséhez szükséges kompenzációt is a város rendelkezésére bocsátja, amely szintén milliárdos tétel.”

A Fidesz miskolci frakcióvezetője beszámolt arról is, hogy a Fidesz–KDNP-frakció­szövetség képviselői a héten részt vettek egy Veres Pál polgármester által kezdeményezett költségvetési egyeztetésen.

Minden eddiginél több bevétel

„Hazugság, hogy a megbeszélésen nem merült fel kritika és vita, minden esetben elmondtuk a véleményünket. Az is hazugság, hogy kevesebb pénzből kell Miskolcnak gazdálkodnia. Kiderült ugyanis az egyeztetésen, hogy az eddigieknél magasabb bevétellel számolnak a városházán, köszönhetően jórészt a miskolciak és az itt dolgozó cégek befizetéseinek – folytatta a politikus. – Tehát van pénz a tönkretett busz- és villamosközlekedés rendbetételére, a közbiztonságra, a köztisztaságra, az általuk okozott pusztulás helyreállítására.”

Most egy újabb, 31,5 milliárdos forrás érkezhet, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vezetője és a jelenlegi fideszes ország­gyűlési képviselők jártak ki Miskolcnak. „Megszokhattuk már, hogy a Miskolc vezetésére alkalmatlan, az ügyek intézésében tehetetlen vezetés azt is saját sikerének könyveli el, amihez semmi köze, de most szintet léptek hazudozásban” – jelentette ki dr. Nagy Ákos.

Előre osztogatták a pénzt

„Gyurcsány Ferenc két miskolci országgyűlési képviselőjelöltje, dr. Varga László és Szilágyi Szabolcs nyilvánosan elkezdte elosztogatni azt a pénzt, amihez semmi közük, és amiről nem ők döntenek. Ezen források célzott felhasználásáról ugyanis Miskolc város polgárainak és a miskolci közgyűlésnek kell majd döntenie, nem pedig a két jelöltnek, akik saját politikai szövetségeseik szerint is legfeljebb javaslattevők lehetnek.”

