„Ezen a »zöld« úton tovább haladva kívánunk most 6 darab környezetkímélő, CNG meghajtású midi autóbuszt vásárolni. A hat darab CNG midi autóbuszbeszerzés megvalósításához közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges. Reményeink szerint akár már 2022 év végén is forgalomba állhatnak az új járművek – jelentette be Veres Pál polgármester.

Miskolcot zöld és okos városnak nevezhetjük, ugyanis évekkel ezelőtt elsőként csatlakozott a magyarországi városok közül a környezet védelmét és fenntarthatóságát szem előtt tartó Zöldebb Városokért (Green City) mozgalomhoz. A környezetvédelmi projektek közül a legjelentősebb beruházás a sűrített földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzése volt, amellyel elősegíthető a sűrűn lakott városok levegő minőségének javítása. Az MVK Zrt. az elavult, dízel autóbuszait 75 darab CNG autóbuszra váltotta, a Zöld Busz projekt keretében pedig már folyamatban van 10 darab elektromos, környezetkímélő, klímasemleges, városi, elektromos busz gyártása és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítése. Az elektromos járművek ez év nyarán állhatnak forgalomba Miskolcon.

A városvezetés tervei között szerepel a meglévő dízelüzemű autóbuszok lecserélése. Ezért új, sűrített földgázüzemű CNG midi autóbusz lízing konstrukcióban történő beszerzését hagyta jóvá legutóbbi ülésén a Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága. Miskolc domborzati adottságaihoz jól tud alkalmazkodni egy ilyen jármű, sok viszonylaton forgalomba tudják állítani, ahova gyorsabban és hatékonyabban el tud jutni ez a típus, mint egy csuklós változat. Ilyen járatok például a 9-es, 11-es, 28-as, valamint 68-as autóbuszok, de ötletként már felmerült az is, hogy akár egy-egy új viszonylatra állítanák forgalomba ezeket a járműveket. A hat darab környezetkímélő, CNG meghajtású midi autóbusz érkezése 2022. év végén várható. A járművek műszaki követelményében természetesen szerepel a már megszokott klimatizálás, elektronikus utastájékoztatás, kamerarendszer és utasszámláló berendezések is.