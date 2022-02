„Szinte nem telik el úgy egy hónap, hogy ne jelentenénk be egy fejlesztést vagy adnánk át egy már elkészültet. Nem volt ez mindig így, az előző kormányok magukra hagyták a vidéket. Arnót sem volt könnyű helyzetben abban az időben. A jelenlegi kormány alatt beindultak a fejlesztések, számos közintézményt újítottunk fel, például az óvodát, amely energetikai fejlesztésen is átesett, új bölcsődét hoztunk létre, korszerűsítettük a közvilágítást, sikeresen pályázott Arnót a Magyar Falu Programban is, és utak, járdák is megújulhattak” – sorolta az eredményeket Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, akinek a „lobbizását” külön is megköszönte az arnóti polgármester.

(A borítóképen: A helyszínen tájékoztattak a munkálatok indulásáról)