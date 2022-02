Jelenleg minden jel arra utal, hogy két év után újra megtartják a tavaszi szóbeli érettségi vizsgákat. Mint ismeretes, 2020-ban és 2021-ben csak írásban vizsgáztak a diákok, mert a koronavírus-járvány miatt több hónapos digitális tanrendet kellett bevezetni, ami nehezítette a végzősök felkészülését.

Az Oktatási Hivatal néhány napja közzétette a tavaszi érettségi járványügyi szabályait, amiben külön kitérnek a szóbelikre is. Az írásbeliken marad a 1,5 méteres távolság és a tízfős létszámkorlát termenként, de a szóbelin is tartani kell majd a távolságot.

Az egyik hazánkbeli, végzős osztály azonban petíciót indított a szóbelik törlésének érdekében. Indokként az előző tanév hosszú ideig tartó digitális oktatását nevezik meg, és azt, hogy ebben a tanévben ugyan jelenléti oktatás van, de az elmúlt hónapokban sokan kerültek karanténba, olykor egész osztályok.

Szükség van-e a szóbelire? – kérdeztük az illetékesektől.

Ahol komolyan veszik

– Abból kell kiindulni, hogy a mostani végzősök két tanévben is digitális oktatásra kényszerültek rövidebb-hosszabb időre – mondta lapunknak Fazekas Róbert, a Gimnáziumok Országos Szövetségének elnökségi tagja. – Ez pedig teljesen más rendszer, mint amit a hagyományos érettségi elvár a diákoktól a felkészülés terén. Tehát a digitális munkarend miatt az idei végzősöknek hátrányaik keletkeztek. Kérdés persze, hogy ezeken a hátrányokon ki mennyire akart és tudott túllépni, a felkészülés érdekében fektetett-e többet a tanulásba. Meglátásom szerint, ahol a diákok komolyan veszik a tanulást, ott minden gond nélkül fel tudnak készülni a hagyományos, kételemes érettségire, így a szóbeli sem okoz majd különösebb gondot számukra. A sikeres szóbelit segíti a gyakorlás, azaz az órai felelések, ha pedig a vizsga ezen része jól sikerül, az javíthat az írásbeli eredményén – vázolta Fazekas Róbert.

Diákfüggő

Mint mondta, azt nem lehet mondani, hogy a szóbeli könynyebb az írásbelinél, mert csak meg kell tanulni a tételeket. Ez igencsak tantárgyfüggő. Vannak olyan tárgyak, ahol valóban elég a tételeket tudni, más tárgyak esetében azonban a szóbeli tételeket nem ismerhetik előre a diákok. A történelmet említette, ahol a szóbelin a tanulónak a történelmi ismereteit felhasználva kell számot adnia képességeiről. Ha erre valaki rendszeresen gyakorol, sikeres lesz a felkészülés.

– Diákfüggő is, hogy kinek melyik megy jobban, a szóbeli vagy az írásbeli. De az is számít, hogy milyen a vizsgahangulat az iskolában. Van, ahol a tanárok bátorítják a tanulót, ösztönzik a jó feleletre, de olyan intézmény is akad, ahol a pedagógusok nem támogatják azt a „pozitív stresszt”, amit ilyenkor a diákok átélnek – fogalmazott Fazekas Róbert.

Sok a hiányzás

Kelemen Gitta a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium végzős diákja. Mint mondta, a petíció hozzájuk is eljutott, és néhány osztálytársa aláírta.

– Abból a szempontból egyetértek a megfogalmazottakkal, hogy tavaly, amikor 11.-esek voltunk, novembertől májusig otthon tanultunk, és sok tantárgyból már akkor is az érettségire készültünk. Online nehéz a felelést gyakorolni, és azt, hogy hogyan kommunikáljunk személyesen a vizsgabiztossal. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a szóbeli hasznos, hiszen sokan vannak, akiknek szóban sokkal jobban megy a felelet, mint írásban. Például én is közéjük tartozom. Több ismerősöm is úgy járt tavaly, hogy épp a szóbeli pontszámai hiányoztak az egyetemi felvételhez. Tehát én kifejezetten örülök, hogy szóban is bizonyíthatok – hangsúlyozta Gitta.

Elmondta, hogy bár ez a tanév jelenléti oktatásban telik, de azért nagyon sok a hiányzás. Ők még „elég jól megúszták”, és az osztály nagy része beoltatta magát. Azonban vannak olyan hetek, amikor az osztály fele hiányzik, hiszen ha valakinek tünetei vannak, akkor otthon marad, nehogy bevigye a fertőzést az iskolába.

Gitta egyébként jól halad a felkészüléssel. Bár sok órájuk és házi feladatuk van, ezenkívül mindennap sportol, de folyamatosan gyakorol az érettségire is. Van olyan tantárgya, amiből már az összes tételét kidolgozta, és más tárgyakból is jól halad. A Debreceni Egyetemre készül, nemzetközi tanulmányok szakra.

(A borítóképen: Írásbeli érettségi. Idén lesz szóbeli is. A vita arról folyik, hogy felkészültek lesznek-e erre a diákok)