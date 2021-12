Ismét komoly gesztust tesz Szerencs városa és a Szerencsi Bonbon Kft. felé a Nestlé Hungária: a vállalat Szerencs városának adja át a Szerencsi kakaópor védjegyének tulajdonjogát. A cicás kakaóként is ismert Szerencsi kakaópor nagy múltra visszatekintő márka, a fogyasztók egyik kedvence Magyarországon. A márka védjegyévé vált fehér macska figura végigkísérte a terméket történelme során. – Rendkívül nagylelkű gesztus ez a Nestlé Hungária részéről, hiszen megerősít bennünket abban, hogy városunk a jövőben is büszkén ápolhatja tovább a csokoládé- és kakaógyártás dicső hagyományait – fogalmazott Nyiri Tibor. Szerencs polgármestere utalt arra is, hogy 2018-ban a vállalat a Szerencsi Bonbon Kft.-re ruházta át a tulajdonában lévő Szerencsi védjegy édesipari termékekre vonatkozó használatának jogát. – Ez a megállapodás egészült ki a mai napon azzal, hogy az édességek mellett a Szerencsi kakaópor védjegye is visszakerül Szerencsre – mondta.