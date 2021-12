Az aggodalmakat az is eloszlathatja, hogy Dél-Afrikában eddig egyetlen esetben sem okozott súlyos megbetegedést az omikron-variáns, mondta vasárnap Angelique Coetzee, a dél-afrikai orvos­szövetség elnöke. Az orvos felfedezése éppen annak volt köszönhető, hogy a koronavírusteszten pozitív eredményt produkáló betegei enyhe és a delta-variánsra jellemző tünetektől eltérő panaszokkal jelentkeztek. Az omikron által fertőzöttek sem torokfájást, sem íz- és szagvesztést nem tapasztaltak, és nem is köhögtek, „legfeljebb kapart egy kicsit a torkuk”, helyette fáradtságra és ízületi fájdalmakra panaszkodtak. ­Coetzee orvoskollégái is hasonló tapasztalatokról számoltak be, vagyis az eddigiek alapján elmondható, hogy az omikron enyhe tüneteket produkál, így a szakember szerint egyes országok radikális szigorításai (Angliában például a Dél-Afrikából érkezőknek karanténban kell lenniük 11 napig) nem feltétlen indokoltak. A dél-afrikai régióból érkezők számára a karanténkötelezettség hazánkban is érvényes.