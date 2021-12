Afonyi László húsz évig volt Miskolcon a sportcsarnok vezetője, majd tíz éve lett az iskola igazgatója Lakon. A település polgármestere, Garai Bertalan hívta meg a szőlőjébe a Császtára, és ahogy meséli, az első pillanatban beleszeretett a szőlőhegybe. Mivel pedig hallotta, hogy eladó a szomszéd szőlő, úgy döntött, hogy megvásárolja. Így lett nyolc éve szőlőtulajdonos, és azonnal kérte a felvételt az Edelényi Hegyek Közösségébe is.

Új elnökség

Mint meséli, 2020-ban villámcsapásként érte a tagságot, hogy lemondott az elnökség. Felmerült az egyesület megszüntetése is, amit a tagság nem szeretett volna, hiszen húszéves múlt állt mögöttük bejáratott programokkal. Többen is felkérték, hogy legyen ő az elnök, amit először amiatt nem akart elvállalni, mert nem edelényi.

– Aztán rájöttem, hogy ami a hátrányom, az az előnyöm is, hiszen teljesen pártatlan, független vagyok. Kikötésem volt az is, hogy Virág Tamás korábbi elnök tiszteletbeli elnök legyen, és hogy a hagyományokat megtartva folytassuk a munkát, néhány új elemmel kiegészítve. Sajnos a 2020-as évben a pandémia miatt minden rendezvényünk elmaradt, de az év arra jó volt, hogy pályázatokat írjunk, szponzorokat szerezzünk, a következő évre felkészüljünk. Alapozó időszak volt tulajdonképpen, amely alatt megteremtettük az anyagi feltételeket a 2021-es évhez – mondja.

Azonban még a 2021-es év sem úgy indult, ahogy szerették volna, hiszen a húsvéti keresztútjárást a járványügyi korlátozások miatt nem tudták megrendezni, viszont júliusban egy új rendezvénnyel jelentek meg, a Császtai Bormustrával. A nagyon jól sikerült, hagyományteremtő rendezvényt kimondottan a bor és a helyi gasztronómia témakörére fűzték fel, és igazi családi program kerekedett belőle.

Szintén nagyon jól sikerült az egyéves kihagyás után tizenötödik alkalommal megrendezett Császtai Búcsú szeptemberben, amelyet az önkormányzattal közösen és nagyon sok támogatónak köszönhetően sikerült tető alá hozni. Ezt követte ismét egy új kezdeményezés.

Ismerkedés pikniken

– Az Edelényi Hegyek Közössége több hegyből áll: a Császta, az Isten-hegy, a Sápi-hegy, a Finkei és a Ludmilla. Azt találtuk ki, hogy mindegyik mutatkozzon be, a sort az Isten-hegyi Piknikkel kezdtük októberben. Ez egy saját rendezvény volt, amely arra irányult, hogy a tagság megismerje az Isten-hegyiek helyzetét, munkáját, és egy kicsit ismerkedjünk jobban egymással. Ezt is hagyományos rendezvénynek tervezzük, amelybe sorban bevonjuk majd a hegyeket. A rendezvényeink hozadéka volt az is, hogy ezeknek köszönhetően az önkormányzattal rendbe tudtuk tenni a környéket, az utakat, így ezzel is nyertek a gazdák – mondja Afonyi László.

Az elnök folyamatosan építi a kapcsolatot a környékbeli cégekkel, civil szervezetekkel, ami több okból is tudatos kezdeményezés. Azt szeretnék, ha a Császtán minden hónapban lenne rendezvény, de nem feltétlenül az Edelényi Hegyek Közösségének a szervezésében, erről is egyeztetnek az egyéb együttműködési lehetőségek mellett.

– Nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal, a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel, ahogy a helyi vállalkozókkal is. Támogatnak minket, és látják, hogy van értelme – mondja.

Elmaradt a borverseny viszont, amellyel kapcsolatban még egyeztet arról a tagság, hogy van-e értelme megrendezni, mert a helyi gazdák néhány kivételével csak saját részre készítenek bort, és nem túl nagy az érdeklődés egy helyi versennyel kapcsolatban. Inkább olyan rendezvényekben gondolkodnak, amelyeken a gazdák szaktanácsokat kaphatnak majd, a versenyszervezést pedig inkább megtartanák a hegyközségi tanácsoknak.

Jó lesz az idei bor

Néhány nagyobb borász kivételével a legtöbben kisebb szőlőket művelnek Edelényben, mondja az elnök. Fokozatosan generációváltás történik, fiatalodott a tagság, már harminc alattiak is megjelentek a szőlőhegyen. Ennek köszönhetően az egyesület létszáma is megnőtt, ami azt jelzi, hogy van igény Edelény és környékén a szőlőművelésre, borkészítésre, a fiatalok is magukénak érzik a szőlőhegyeket. Az idei termés mennyiségileg egy kicsit kevesebb lett, mert kevés volt az eső, viszont minőségileg nagyon jó, így vélhetően jó évjáratú borok születtek 2021- ben Edelényben.

(A borítóképen: A bormustrán és a búcsún is színes programokkal várták a kilátogatókat)