„Dél-Borsod szíve, központja, a Mezőcsáti járás székhelye, városunk a térségben kiemelkedő jelentőségű volt a múltban, erre törekszik a jelenben, és ez a célja a jövőben” – mondta Siposné Horváth Anita, Mezőcsát város polgármestere, aki ismertette az Északnak az elmúlt egy év eredményeit és a jövőre kitűzött célokat.

– Az egyik legjelentősebb fejlesztésünk a strandfürdő modernizálása volt. 2021. augusztus 13-án nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. A létesítmény egy új, családi élménymedencével gazdagodott, amely több élményelemet is biztosít a fürdőzőknek. 2021 nyarán megnyílt a Kossuth utca 10. szám alatt található 250 négyzetméter alapterületű Vásárcsarnok, amely emellett 150 négyzetméteren piaci elárusítóhelyet is biztosít. A fejlesztés jóvoltából a helyitermék-előállítók, őstermelők számára adunk lehetőséget az árusításra.



Bővül az ipari park



– Gazdaságélénkítő projektjeink közül kiemelkedő az ipari park létrehozása. Pályázati forrásból egy ipari termelésre alkalmas csarnoképületet, egy a terület működtetéséhez szükséges szolgáltatóházat és egy hűtőtárolót hoztunk létre. Az elmúlt évben 11 szociális bérlakást újítottunk fel. A Szent István utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között és a Hősök tere és a Kossuth utca egy szakaszán létrehozott kerékpárút pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a hátrányos helyzetű városrészeken élők is könnyebben elérhessék a belvárost – sorolja Siposné Horváth Anita.

Az önkormányzat saját forrásból felújította a Bacsó Béla úti üzletsort is. Az elmúlt hetekben befejeződtek a fogyatékkal élők nappali ellátójának felújítási munkálatai, valamint hamarosan átadásra kerül a pedagógiai szakszolgálat számára a régi közösségi ház épületének 300 négyzetmétere, mely felújításra került abból a célból, hogy visszanyerje méltó helyét a város életében. Hamarosan kezdetét veszi az orvosi rendelő belső felújítása, melynek tervezése már az elmúlt hónapokban elkezdődött.

– A jövőre nézve is tervezünk; az ipari park területén szeretnénk újabb üzemcsarnokokat létrehozni, az infrastruktúrát tovább bővíteni, a tízhektáros területet még növelni azáltal, hogy vásárolunk hozzá földterületeket, valamint az állami tulajdonban lévő földeket szeretnénk visszaigényelni. Lassan a reklámfeliratok is felkerülnek, melyek már jelzik: van élet az ipari parkunkban. Megkeresett bennünket egy egyesület, amely általános iskolás, fogyatékkal élő gyermekeket szeretne tanítani, itt helyben. Számukra megkerestük azt a helyet, ahol ezt az oktatást el tudnák látni, hisz sok térségben élő családot érint. Jelenleg a támogató szolgálat segítségével jutnak be a különböző iskolákba ezek a gyermekek, és szükség lenne arra, hogy Mezőcsáton maradhassanak. Szeretnék még különböző díszkivilágítást kihelyezni az épületeinkre, valamint egy-egy útszakasz, járda és parkoló felújítását is tervezzük – zárta a beszélgetést Mezőcsát város polgármestere.



(A borítóképen: Siposné Horváth Anita díszkivilágítást is szeretne még kihelyeztetni)