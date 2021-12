– Kialakult protokollunk létezik arra nézve, hogy milyen kérdéseket tegyünk fel a hívónak. Ez azért szükséges, hogy minél pontosabb képet kaphassunk a fellelt emberről. Ha súlyos a helyzet, akkor mi is a mentőket értesítjük. Viszont, ha nincs nyílt seb a megtalált személy testén, akkor a krízisautót riasztja a diszpécser kolléga. Ilyenkor két utcai gondozószolgálatos szociális munkást küldünk ki. A hívót mindig biztatjuk, hogyha megteheti, maradjon ott a hajléktalannal, amíg két órán belül megérkezünk. Különösen, ha már este van, hogy az illető ne kódorogjon el. Esetleg kérje meg valamelyik rendészt, hogy felügyelje helyette. Ha munkatársaink is úgy látják, hogy a bajba jutottnak nincs komoly sérülése, a legközelebbi hajléktalan átmeneti szállóra viszik. Korlátozott mennyiségben élelmiszerrel is tudnak segíteni – emelte ki az intézményvezetője.