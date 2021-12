Egyre több covidos beteg jelentkezik a háziorvosoknál. Több rendelőben is érdeklődtünk. Diósgyőrben, az egyik körzetben a hét közepén napi 26 koronavírusos beteget jelentettek, a hét végére ez a szám 30 fölé emelkedett. Egész családok betegedtek meg, még a 3 éves kisgyermek is. Az egyik avasi körzetben is ugyanez a helyzet, itt is napi 30 fölé nőtt a fertőzöttek száma. Ráadásul az egyéb felső légúti betegségben szenvedők is orvoshoz fordulnak, így a háziorvosnak olykor napi 70-80 beteget is el kell látnia.