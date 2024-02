Egy többszintes, szerteágazó számlázási láncolat vizsgálatakor feltűnt a NAV adóellenőreinek, hogy a láncolat tagjai minimális időkülönbséggel állították ki számláikat ugyanarról a gazdasági eseményről. Ezek között szerepelt például takarítás, építőipari munka, üzletviteli tanácsadás, filmgyártás, faáru, fémáru, építőanyag, gépjárműalkatrész, maszk, élelmiszer értékesítése.

Pörgött a számlázóprogram

Mindig a láncolat végén lévő társaság állította ki legelőször a számláját, majd néhány perccel később a láncolat előző tagja és így tovább, míg a számlázási láncolat elejét el nem érték. Volt, hogy a számlák sorozatgyártása mindössze 15 perc alatt megtörtént. Lényegében az értékesítés után születtek a költségszámlák cégről cégre, míg elért a sor a láncolat utolsó tagjához, akinek már nem volt költsége.

Mindezt az online számlázóprogramot üzemeltető cég adatai is megerősítették. Az IP-címek egyezőségéből az is kiderült, hogy nemcsak ugyanazon a napon és ugyanarról a gazdasági eseményről állították ki közel egy időben a számlákat, hanem ugyanazon a helyen is.

Így leplezte le a NAV a tudatosan felépített fiktív számlázási láncolatot, aminek nyomán több mint 250 millió forint adóhiányt állapított meg a hatóság, tájékoztatta a Boon.hu-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.