A férfi a boltban közvetlenül a sértett mellé lépett és közölte, hogy ismét vásárolni fognak, de most kés van nála, miközben többször igazgatta a ruháját, mintha abban valamilyen tárgyhoz nyúlna - tudta meg a BOON. Amikor a vádlott látta, hogy a sértettnél van pénz, meggondolta magát és elhatározta, hogy inkább azt szerez tőle, így csupán a sértett által vásárolt termékekkel mentek a kasszához. A férfi a bolt elhagyását követően is közvetlenül a fiatalkorú mellett maradt, majd 1500 forintot követelt tőle. A sértett félelmében kivette a kért összeget pénztárcájából, majd a terhelt közölte, hogy legyen inkább kerek szám, adjon 2000 forintot. Amikor ezt is elővette a fiatalkorú, a férfi mindkét összeget kikapta kezéből és elhagyta a helyszínt.

A bíróság a vádlottat rablás bűntettében mondta ki bűnösnek és 4 év börtön fokozatú szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Súlyosító körülményként értékelte a terhelt előéletében rejlő körülmények mellett a hasonló bűncselekmények elszaporodottságát, míg enyhítő körülményként esett latba a terhelt beismerő vallomása, megbánó magatartása és fiatal felnőtt volta - tudatta a Miskolci Törvényszék.