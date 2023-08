Pálinkával mumifikálhatta a testet

Tovább sétálva az utcában – konstatálva, hogy „a Nyugatról” egy matyó községbe költöznének többen is – egy, a kertjében dolgozó idősebb házaspárt pillantunk meg. Köszönünk, bemutatkozunk, és már tudják is, miről szeretnénk beszélgetni. Készséggel bele is kezdenek az egyre kacifántosabb történet folytatásába.

„Mindig együtt járkált anya és lánya, közösen vágták a füvet, szépen gondozták a kertet, portát, lakást, így feltűnt, hogy az idős asszonyt már régóta nem láttuk. Azt gondoltuk, hogy otthonba helyezhették el, mások azt beszélték, hogy beteg és ágyhoz van kötve. Szóval egy ideje a lánya egyedül sétált a »tömb« körül. Elment a benzinkútig, ott vett kávét és alkoholt, de az biztos, hogy nem dolgozott. Tán anyja nyugdíját is felvette. Bezárkózott, senkivel nem beszélt, a postást sem engedte be, a Jehova tanúi ostromolták még. Azt is beszélik, hogy pálinkával locsolta a testet, hogy »tartósítsa«, sőt, hogy furulyázott is neki. Azt mondta, mélyaltatásban van az anyja. Szomorú és elképzelhetetlen az ilyen...” – mesélték.

Úgy tudják, a szomszédja szólt neki, hogy vágja le az egyre nagyobbra növő füvet, de nem tette, így az önkormányzathoz fordult.

Végül a falugondnok kiment a házhoz, némi fortéllyal bejutott – mert persze őt sem akarta beengedni –, és talált rá a már mumifikálódott holttestre. Ő értesítette a rendőröket, akik pedig az orvost hívták

– mondta a pár férfi tagja.

Tőlük tudtuk meg azt is, hogy néhány héttel ezelőtt a holland szomszédok érdeklődtek, eladó-e a ház; erre annyit felelt, már van rá vevő. Hozzátették: akkor volt eladósorban az ingatlan, amikor az idős anya még élt...

A döbbenetes történettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget is. Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság​ sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit, melynek bekövetkeztével összefüggésben bűncselekmény gyanúja nem merült fel.