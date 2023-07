A történelmi Avas hosszú évekre kiesett Miskolc vérkeringéséből, fejlesztését több évtizeden át tervezték, egyik városvezetés hagyta a következőre a feladatot. Az előző, Kriza Ákos polgármester vezette önkormányzatnak sikerült rá forrást nyernie a fejlesztésre, a mostani elkezdte megvalósítani a beruházást, mégpedig több ütemben: az első szakaszát, a Horváth-tető megújítását tavaly augusztus közepén adták át a miskolciak számára.

Egy olyan többgenerációs szabadidőparkot alakítottak ki ahol valóban minden korosztály jól érzi magát. Sétautak, játszóterek várják a vendégeket a három fő korosztály-, sőt a kutyások számára is. Kialakítottak piknikező helyet a felső teraszon, vannak pihenő és napozóterületek, és rertróteraszt is épült pihenőpadokkal. Megújult a közvilágítás is. Bővültek a sportolási lehetőségek a kültéri edzőeszközökkel, gördeszkapályával, mászófallal.

Voltak bőven hibák

A kivitelezés azért nem sikerült hibátlanra, hiszen már az első hetekben jelentkeztek a problémák. A közlekedési utak kavics felületűek, amelyet tömörítés után egyfajta ragasztóréteggel láttak el, így a felülete kemény, szilárd. Addig marad azonban ilyen, amíg valami, vagy valaki fel nem sérti a felületet. Az másik kérdés, hogy valójában kit és mennyit kellene kibírniuk ezeknek a járófelületeknek. Tavaly augusztus óta a felületek többszöri javítása által folt hátán folt állapotot öltöttek a park járdái. Aztán jött az eső, és a víz rendszeresen magával viszi a földet a járdákra, így helyenként, időnként sárréteg borítja a felületeket.

Mindezek ellenére alapvetően kitűnő ötlet volt a szabadidőpark megépítése és a miskolciak, valamint a városba érkezők kedvelt kikapcsolódási helye lett a Horváth-tető.

Meghökkentő látvány

Éppen ezért megdöbbentő, amit a napokban tapasztalhattunk a környéken járva. A szabadidőpark kilátó felé eső része egyszerűen eltűnt. Helyén építési terület van, amelyet kerítéssel zártak körbe. A kerítésen belül még jól látható a nemrég még a játszóhely burkolataként funkcionáló anyag maradéka.