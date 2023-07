A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két férfi ellen garázdaság bűntette miatt. A vádirat szerint a két férfi 2022. december elején a miskolci vasúti pályaudvaron biztonsági feladatokat láttak el. Az egyik napon 23 óra körül az egyikük szolgálatban volt, míg a másik, aki a társa szolgálati elöljárója, munkaidőn kívül jelent meg a pályaudvaron.

A szolgálatban lévő férfit a vasúti dolgozók értesítették, hogy nem tudják bezárni az egyik várótermet, mert ott még két személy bent van. A biztonsági őrök megérkezve a váróterembe, ott találták a padon alvó férfit. Térdükkel, talpukkal bökdösve felébresztették.

A sértett felült a padon, de szóváltásba keveredett a vádlottakkal, akik közül a szolgálatban lévő vádlott tenyérrel fejen ütötte, majd két kézzel ráfogott a fejére, a vádlott-társa is megragadta, elkezdték kivezetni a váróteremből, miközben a szolgálatos biztonsági őr két alkalommal beleütött az oldalába.

Pénzbüntetés járhat a brutalitásért

A két biztonsági őr a peronon is követte a férfit, közülük a szolgálatban lévő őr meglökte, az utcán is utána mentek, és amikor ismeretlen okból a földre került, mindketten több esetben fejbe rúgták, valamint ököllel is megütötték. Ezt követően sem hagytak fel a bántalmazásával, mert ismét utána mentek, az először a bántalmazását kezdeményező vádlott a földre lökte, megrúgta, a fejét lenyomta és ököllel ütötte, amikor elengedte, a vádlott-társa tartotta földön a sértettet és az oldalába ütött.

A sértett a bántalmazások következtében 8 napon belüli gyógytartamú zúzódásokat szenvedett el.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben – tárgyalás mellőzésével – büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott.