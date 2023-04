A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály szakemberei, az Oktatási és Kiképzési Alosztály, illetve a Közterületi Támogató Alosztály munkatársai, 2023. április 20-án a Bűnmegelőzés napja alkalmából, a helyi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetséggel együttműködve szervezetek programot a szépkorúaknak.

A rendőrség kiképző központjában megtartott rendezvény kifejezetten az időskorúak részére lett összeállítva a korosztályt veszélyeztető bűncselekmények, az áldozattá válás elkerülése érdekében.

A résztvevő közel harminc nyugdíjas betekintést nyerhetett egy bemutató során a kommandósok munkájába, illetve megtekinthették a rendszeresített fegyvereket és kényszerítő eszközöket is. A rendezvényen a rendőrök a legális önvédelmi eszközöket, és azok használatát is bemutatták. A nyugdíjasoknak a nap során megismertették a „Gondosóra” programot, és az ezzel kapcsolatos eszközöket, valamint egy balesetmegelőzési előadást is meghallgathattak.

Programzárásként a résztvevők bűnmegelőzési kvízt tölthettek ki, illetve a szakemberekkel prevenciós beszélgetést folytathattak - közölte a boon.hu-val a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.