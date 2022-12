A Szerencsi Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat két férfival szemben. A vád szerint a két férfi idén augusztus 20-án, a kora délutáni órákban Golopon, a helyi kastély kertjében falunapi ünnepségen vettek részt. A rendezvény keretében egy futballmérkőzést is tartottak, amelynek befejezése után az egyik csapatban játszó férfi odament az ellenfél csapatának játékosához, szidalmazni kezdte, majd egyszer ököllel arcul ütötte. Ezt látva a támadó társa is odament a pálya mellett tartózkodó férfihoz, és minden szóváltás nélkül, a kezében levő sörös dobozt is magánál tartva, egyszer arcon ütötte.

A megtámadott férfi fia telefonon értesítette a rendőrséget, akik a sértett fején levő sérülés miatt mentőt kértek a helyszínre.

Könnyű testi sértés

A vádlottak kihívóan közösségellenes és erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban könnyű testi sértés miatt magánindítványt nem terjesztett elő. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak.