Két baleset is történt szombaton délelőtt az M3-as autópálya M30-as lehajtóján rögtön egymás után. A balesetekben több jármű és utas is érintett volt, ezért a mentésirányítás három mentőautót, tűzoltó egységet és a szükséges számú rendőri erőt is a helyszínre rendelte.

Fotós: BNR

Végül szerencsére ekkora készültségre nem volt szükség, senki nem szenvedett komolyabb sérülést, azonban a forgalom teljesen feltorlódott a műszaki mentés és a helyszínelés idejére.

Fotós: BNR

A rendőrség a baleset kapcsán felhívta a figyelmet: jelentősen megnövekedett a forgalom a négy napos hosszú hétvége és a Mindenszentek ünnepkör miatt, így mindenki körültekintően vezessen! Egy ilyen baleset másoknak akár három órás veszteglést is okozhat.