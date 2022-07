A közelmúltban számoltunk be róla, hogy a főváros után Miskolcon is járőröznek a Ma Megmentelek Egyesület tagjai. Rékasi Zsigmond, az egyesület alapítója azt nyilatkozta portálunknak, hogy „Korábban kaptak hideget és meleget is az egyesület közösségi oldalán a fővárosiaktól. Egy időre azért kellett szüneteltetni a működésüket, mert nem voltak jogaik ahhoz, hogy eljárjanak egy bűnelkövetővel szemben. Mert sokszor nem elég a jó szándék, hogy valakit meg akarunk menteni egy szituációban, kellenek hozzá egyértelmű, jogilag tisztázott keretek is”.

Hozzátette: „Eleinte - mint jó lelkületű polgárok - ad hoc módon kezdtük el ezt a tevékenységet, segítő szándékkal. Aztán rendőr kollégáink hívták fel a figyelmünket: ahhoz, hogy minden szakszerűn és jogszerűen történjen - mert nekünk ez a célunk -, ahhoz érdemes megalapítani egy egyesületet. Ezt 2020 decemberében jóvá is hagyta a Cégbíróság, és onnantól kezdve mi közfeladatot ellátó személyként végezzük az őrszolgálatokat Budapesten. És mostantól Miskolcon is. Így szélesebb jogkörrel, több lehetőséggel tudunk segíteni.”

Két jogszabály

A kijelentések és a járőrözés kapcsán olvasónk hívta fel a figyelmünket: valóban úgy van-e, ahogy Rékasi Zsigmond állítja, és jogszerű lehet-e, ha egy civil szervezet járőrszolgálatot lát el közterületen. A jogszabályokból ugyanis nem olvasható ki olyasmi, ami ezt alátámasztja, ahogy a közfeladatot ellátó személy felsorolásában nem szerepel ilyen civil szervezet tagja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon megkeresésünkre két jogszabályra hívták fel a figyelmünket. A Btk. 2012-ik évi C törvény 352-ik paragrafusa rendelkezik a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezéséről. Eszerint, aki a) olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló tevékenységet szervez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel, vagy b) a közbiztonság, közrend fenntartásának látszatát keltő tevékenységet szervez, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Illetve ugyanezen évi II. törvény 171-ik paragrafusa szerint a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése szabálysértésnek minősül, amely szabálysértési elzárással is sújtható.

Arról is tájékoztatták portálunkat, hogy a Ma Megmentelek Egyesülettel nincs – nem is lehet – együttműködési megállapodása a főkapitányságnak. Ilyet közterületi járőrszolgálatra ugyanis a rendőrség országosan a polgárőrséggel kötött, illetve Miskolcon egy együttműködési megállapodás keretében az Önkormányzati Rendészet munkatársaival végeznek közös járőrözést.

Ebben a megközelítésben tehát nem lehet jogszerű a Miskolcon elindult egyesület tevékenysége. Természetesen bármely állampolgár közbe léphet, ha bűncselekmény elkövetését látja, de közterületi járőrtevékenységet folytatni szervezett kertek között már egészen más „tészta”.

Következménye van

Érdeklődtünk arról is, hogy lehet-e következménye, ha az egyesület ezt a tevékenységet folytatja Miskolcon. Ennek kapcsán a megyei rendőr-főkapitányságon elmondták: „a közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzését a szabálysértési törvény tiltja, szankcionálja. A civil szervezetek közül jogszabály a polgárőrséget jogosítja fel arra, hogy a közrend fenntartásában, a környezet- és a természet védelmében, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelmében közreműködjön. Tekintettel arra, hogy Miskolc városában az egyesület már végzett is járőrtevékenységet, ami a fent nevezett szabálysértést valósította meg, ezért a Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított”.