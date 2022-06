Egy pick-up haladt Miskolc irányába az úgynevezett surranósávot használva, amikor megpördült, és a szalagkorlátnak csapódva, az oldalára borulva állt meg. A helyszínen még tart a műszaki mentés és a helyszínelés, így a sávot lezárták a forgalom elől.

Mint a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyletén megtudtuk, személyi sérülés nem történt, a sofőr sértetlenül szállt ki az autóból. Az elsődleges adatok szerint az autó vezetője nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, ugyanakkor a balesetben az is szerepet játszott, hogy az úttesten olajömlés volt, amelyen megpördült az autó.

A baleset pontos körülményeit a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

Sokadik baleset ugyanott

Az elmúlt években több alkalommal is foglalkoztunk a zsolcai körforgalommal, és azon belül a surranósával is. Ezen az ágon ugyanis rendszeresek voltak a balesetek: néhány éve nem győzték a közút munkatársai helyrehozni a szalagkorlátot, annyiszor mentek neki. Több autó is kikötött az évek alatt a két út menti árokban, és az is előfordult, hogy kidöntötték a lámpaoszlopot.

A rendőrség és a Magyar Közút többször is egyeztetett az ügyben és több lépcsőben vezettek be intézkedéseket, hogy megelőzzék a baleseteket. Jelentősen korlátozták a sebességet a szakaszon, optikai figyelmeztető csíkok kerültek fel az aszfaltra és figyelmeztető tábla, valamint visszatérő ellenőrzések is voltak.

Ezeknek köszönhetően az elmúlt két évben visszaesett itt a balesetek száma, azonban éppen egy hete pördült meg ugyanitt egy autós és nyomta meg ismét a szalagkorlátot. A mostani balesetben a pick-up pontosan ugyanott landolt, így vélhetően ismét javítani kell a korlátot, illetve a mögötte lévő lámpaoszlop is újra megdőlt.

(Fotók: ÉM)