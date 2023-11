Az elmúlt két hét enyhe, de gyakran csapadékos időjárása kedvező feltételeket teremtett az őszi vetésű gabonák korai fejlődéséhez. Bár az Alföldön, különösen délkeleten jóval kevesebb csapadék hullott, mint az ország többi részén, a talajok feltöltődése mindenütt elkezdődött, és a héten tovább haladt ez a folyamat.

Hirtelen drasztikus lehűlés nem várható, de fokozatosan egyre hűl az idő, a jövő héten már a talajmenti fagyok sem lesznek ritkák – írta legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Romlott a termésminőség

Az őszi talajmunkáknak nem kedvez a csapadékos idő, mostanra teljesen átnedvesedett a talaj – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A repce szépen megerősödve várja a telet csakúgy, mint a korábbi vetések – tette hozzá.

A legtöbb helyen már befejeződtek az őszi betakarítási munkák, az elmúlt tíz nap gyakran csapadékos időjárása már csak rontott a termésminőségen. Az őszi vetéseknek azonban nagy szüksége volt az esőre. A repce igen jól fejlett, többnyire 6-8 leveles állományok a jellemzőek, a fejlődésében sokat jelentett már a szeptember végi eső is. Október első felében azonban sokfelé ismét kiszáradt a talaj, a búza vetéséhez valamint a csírázáshoz, keléshez igen jól jött a meleg mellett a csapadék.

Az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, néhol 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően. A folytatásban is csapadékos marad időjárásunk, és emellett lassú lehűlés veszi kezdetét. Már csütörtökön eleredt az eső és azóta szinte folyamatosan esik.

A jövő hét első felében csökken a csapadékhajlam, de helyenként ekkor is előfordulhat eső, zápor, a hét első napjaiban akár zivatar is. Összességében az előttünk álló héten 15-35 milliméter csapadékra számíthatunk, északon és nyugaton valószínű a nagyobb, délen és keleten a kisebb mennyiség. A legmelegebb órák hőmérséklet jellemzően 12 és 17 fok között alakul majd, ennél pár fokkal melegebb a déli, délkeleti országrészben lehet a hét második felében. Az éjszakák hőmérséklete a hét végéig nem változik számottevően, a felhős hajnalokon és tájakon 10 fok körül, a derült éjszakákon 4-7 fok között alakulnak a minimumok, de a jövő hét elejétől megjelennek a talajmenti fagyok is – prognosztizálja az OMSZ.